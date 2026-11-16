“이미 합격한 사람만 승자”…세무사 수석 ‘AI 커닝’에 ‘수능 연기’ 요구도

세무사시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 시인하면서 수험가에 혼란이 급속도로 퍼지고 있다. 특히 대학수학능력시험(수능)이 당장 사흘 앞으로 다가오자 정치권과 입시업계에서는 부정행위 방지 대책을 마련할 때까지 수능을 미뤄야 한다는 주장까지 나오고 있다.

11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트 안경(AI 안경) 전담 본부요원 연수가 열리고 있다. 뉴스1

세무사시험 수석 합격자의 ‘AI 커닝’ 시인 여파로 16일 수험생 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 시험 제도와 결과에 대한 회의를 드러내는 글이 잇따라 올라오고 있다.

수험생 커뮤니티에서 한 누리꾼은 “2025~2026년 시험 수석, 차석 합격자들 전수조사해야 한다”며 “이정도가 현재 할 수 있는 최선이라고 본다”고 주장했다. 다른 누리꾼은 “이번 계기로 시험이라는 제도 자체에 대해서 다시 생각해 보게 됐다”며 “10년 20년뒤가 무섭다”고 했다.

세무사 수험생 단체대화방에서도 자조 섞인 목소리가 나온다. 한 수험생은 “이미 합격하신 분들만이 승자”라며 “앞으로 세무업 자체가 AI 대체되는 건 두말하면 잔소리지만 이 시험이랑 자격증에 대한 신뢰 자체가 이젠 (떨어진 것 같다)”고 말했다. 재시험 가능성을 묻는 글도 계속해서 올라오고 있다.

논란은 제63회 세무사시험 수석 합격자 A씨가 1차 시험 160문항 중 한 문제만 틀린 사실이 알려지면서 불거졌다. 한국산업인력공단은 지난 13일 감독위원에게 당시 상황을 묻고 1차 시험 채점 자료를 살펴본 결과 특이사항을 발견하지 못했다고 밝혔다. 그러나 A씨는 전날 법률대리인인 이돈호 변호사(법무법인 노바)의 유튜브 채널에서 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 시인했다. 서울경찰청은 A씨의 자수서를 접수하고 수사에 착수했다.

16일 한국교육과정평가원 수능 홈페이지 게시판에 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 방지 대책을 요구하는 글이 잇따라 올라와 있다. 한국교육과정평가원 홈페이지 캡처

‘AI 커닝’ 논란이 일파만파 커지자 19일 수능을 코앞에 둔 입시가에도 불이 옮겨붙었다. 이날 한국교육과정평가원 홈페이지 게시판에는 수능에서도 비슷한 부정행위가 벌어질 수 있다며 대책 마련을 촉구하고 시험 연기까지 요구하는 글이 빗발치고 있다.

정치권에서도 ‘수능 연기론’ 주장이 나오고 있다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “시험의 핵심은 ‘공정성’이다. 공정성’이 담보되지 않는 수능을 강행해서는 안 된다”면서 “수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 ‘수능 연기’를 검토해야 한다”고 주장했다.

개혁신당 천하람 원내대표도 이날 비상대책위원회 회의에서 “수능 연기가 반드시 필요하다”며 “수능을 연기하고 AI 부정행위를 막을 수 있는 최소한의 방지 시스템을 갖춰야 한다”고 밝혔다. 이기인 비상대책위원장도 자신의 페이스북에 “최악의 경우 수능을 연기하는 방안까지 검토해야 한다”면서 “시험의 날짜를 지키는 것보다 중요한 것은 정직하게 공부한 학생들의 노력을 지키는 일”이라고 적었다.

입시업계에서도 대책 마련을 촉구하는 목소리가 이어지고 있다. 유명 국어 강사 유대종은 이날 자신의 인스타그램에서 “정부 및 교육 관계자는 반드시 금일 중으로 AI 안경, 소형 카메라 등을 이용한 부정행위로 불공정이 조장되는 일이 없도록 대책을 강력하게 마련해 주시길 바란다”며 “만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기돼야 한다”고 주장했다.

대형 입시교육 유튜버 미미미누는 자신의 유튜브 채널에서 수험생 불안을 해소할 대책 마련을 정부에 요구하며 “법령상 (수능) 일정 변경의 여지는 있다”면서 “이 검토가 굉장히 빠른 시일 내 이뤄져야 한다”고 강조했다.

정부는 범정부 긴급 대응팀을 꾸려 AI를 활용한 부정행위에 대응에 나설 방침이다.

한성숙 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 ‘스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의’에서 “AI 첨단 기술을 악용한 부정행위가 발생하지 않도록 모든 국가적 역량을 집중해 철저히 대비해야 한다”면서 “교육부는 우선 시험장 관리와 감독 체계를 긴급 점검하고, 마련한 대책이 실제 현장에서 빈틈없이 작동할 수 있도록 세부적인 사항까지 다시 한번 꼼꼼하게 챙겨주시기 바란다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지