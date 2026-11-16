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국가아동권리보장원, 대한민국소통어워즈 2관왕

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장한서 기자 jhs@segye.com

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국가아동권리보장원이 대한민국소통어워즈에서 2개 부문 대상을 수상했다.

 

16일 국가아동권리보장원에 따르면 지난 13일 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 대한민국소통대상과 대한민국소셜미디어대상 기타공공기관 부문 대상을 동시에 받았다. 소셜미디어대상은 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.

 

국가아동권리보장원은 13일 열린 &#39;제19회 대한민국소통어워즈&#39; 시상식에서 &#39;대한민국소통대상&#39;과 &#39;대한민국소셜미디어대상&#39; 기타공공기관부문 대상을 동시에 수상했다. 국가아동권리보장원 제공
국가아동권리보장원은 13일 열린 '제19회 대한민국소통어워즈' 시상식에서 '대한민국소통대상'과 '대한민국소셜미디어대상' 기타공공기관부문 대상을 동시에 수상했다. 국가아동권리보장원 제공

대한민국소통어워즈는 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부∙산업통상자원부∙국회 등이 후원하는 디지털 소통 분야 시상식이다. 공공기관 및 기업의 온∙오프라인 소통 활동과 사회관계망서비스(SNS) 채널 운영 등을 대상으로 △소통지수 △콘텐츠 경쟁력 △이용자 의견 반영도 △전문가 평가 등을 종합적으로 심사해 우수 기관을 선정한다.

 

국가아동권리보장원은 주요 아동정책∙사업에 대한 대국민 온라인 투표를 통해 국민의 관심 분야를 살펴보고, 상대적으로 인지도가 낮은 사업까지 알리기 위해 전체 사업을 담은 ‘카드뉴스 시리즈’를 선보인 바 있다. 유튜브, 인스타그램, 블로그 등을 통해 아동정책을 소개하고 영화와 드라마 속 소재를 아동권리 관점에서 살펴보는 ‘미디어 속 아동권리’ 콘텐츠도 선보였다.

 

김유임 국가아동권리보장원장은 “아동권리에 대한 국가책임은 정책을 마련하는 것에서 나아가 국민이 이를 이해하고 일상에서 체감할 수 있을 때 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 국민의 목소리에 귀 기울이고, 아동정책과 권리를 쉽고 친근하게 전달하는 다양한 소통을 통해 사회적 공감과 참여를 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.


장한서 기자 jhs@segye.com 기자페이지 바로가기

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