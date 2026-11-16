국가아동권리보장원, 대한민국소통어워즈 2관왕

국가아동권리보장원이 대한민국소통어워즈에서 2개 부문 대상을 수상했다.

16일 국가아동권리보장원에 따르면 지난 13일 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 대한민국소통대상과 대한민국소셜미디어대상 기타공공기관 부문 대상을 동시에 받았다. 소셜미디어대상은 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.

국가아동권리보장원은 13일 열린 '제19회 대한민국소통어워즈' 시상식에서 '대한민국소통대상'과 '대한민국소셜미디어대상' 기타공공기관부문 대상을 동시에 수상했다. 국가아동권리보장원 제공

대한민국소통어워즈는 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부∙산업통상자원부∙국회 등이 후원하는 디지털 소통 분야 시상식이다. 공공기관 및 기업의 온∙오프라인 소통 활동과 사회관계망서비스(SNS) 채널 운영 등을 대상으로 △소통지수 △콘텐츠 경쟁력 △이용자 의견 반영도 △전문가 평가 등을 종합적으로 심사해 우수 기관을 선정한다.

국가아동권리보장원은 주요 아동정책∙사업에 대한 대국민 온라인 투표를 통해 국민의 관심 분야를 살펴보고, 상대적으로 인지도가 낮은 사업까지 알리기 위해 전체 사업을 담은 ‘카드뉴스 시리즈’를 선보인 바 있다. 유튜브, 인스타그램, 블로그 등을 통해 아동정책을 소개하고 영화와 드라마 속 소재를 아동권리 관점에서 살펴보는 ‘미디어 속 아동권리’ 콘텐츠도 선보였다.

김유임 국가아동권리보장원장은 “아동권리에 대한 국가책임은 정책을 마련하는 것에서 나아가 국민이 이를 이해하고 일상에서 체감할 수 있을 때 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 국민의 목소리에 귀 기울이고, 아동정책과 권리를 쉽고 친근하게 전달하는 다양한 소통을 통해 사회적 공감과 참여를 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

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