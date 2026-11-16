59억 들인 부산 용호만 유람선터미널 ‘애물단지’…고장·무단점유에 소송전까지

부산의 해양관광 거점으로 조성된 용호만 유람선터미널이 관리 부실과 입점업체의 무단점유, 명도소송까지 겹치면서 제 기능을 잃고 있다는 지적이 제기됐다. 국·시비 59억원을 들여 건립한 시설이지만 대합실은 사실상 마비됐고, 유람선 승선권 판매마저 도로 건너 임시 가건물에서 이뤄지는 실정이다.

16일 부산시의회에 따르면 하은미 의원(사진·국민의힘·금정구1)은 지난 12~13일 부산관광공사와 시 관광콘텐츠산업국 대상 행정사무감사에서 용호만 유람선터미널의 관리 부실과 운영 정상화 대책을 집중 추궁했다.

2013년 준공된 용호만 유람선터미널은 유람선 대합실과 매표소, 전망대 등을 갖춘 해양관광 거점이다. 2021년부터 부산관광공사가 위탁 관리하고 있지만 시설 고장과 운영 갈등으로 본래 기능을 상실했다는 지적이다.

하 의원은 지난달 8일 현장을 확인한 결과, 1층 에스컬레이터는 고장 난 채 멈춰 있었고 외벽 래핑도 철거되지 않았다고 주장했다. 지난 5월 말 사용허가가 종료된 입점업체는 퇴거하지 않은 채 2층 갤러리·카페와 3층 식당 영업을 이어가고 있었다. 해당 카페는 부산불꽃축제 관람 좌석까지 판매한 것으로 알려졌다.

부산관광공사는 사용허가 종료 4개월이 지난 9월28일에야 입점업체를 상대로 건물인도청구 소송을 제기했다. 하 의원은 2021년 공사의 위탁기간이 2023년 말까지였는데도 이를 넘어서는 5년짜리 사용계약을 체결한 것이 갈등의 원인이라고 지적했다. 위탁기간에 맞춰 계약했다면 장기 분쟁을 예방할 수 있었다는 것이다.

공사는 올해 3월 사용료 연체와 무허가 가스시설 설치 등을 이유로 입점업체에 갱신 부적격 판정을 내렸지만, 수년간 시설 무단사용과 외벽 래핑 문제 등을 제대로 관리하지 못했다는 비판도 받았다.

부산시의 관리·감독 책임도 도마에 올랐다. 시는 2020년 터미널 용도변경과 위탁기간을 초과한 5년 사용계약을 승인한데 이어, 2023년 행정사무감사에서 약속한 시설 정비와 종합발전계획 수립도 2년이 지나도록 이행하지 않았다는 게 하 의원의 주장이다.

특히 지난 6월 부산관광공사의 터미널 관리능력을 80.5점으로 평가해 ‘적정’ 판정을 내리면서 같은 시기 무단점유 조치계획도 승인했다는 점이다. 무단점유를 인정하면서 관리 상태는 적정하다고 평가한 것은 모순이라는 지적이다. 공유재산심의회 안건에도 입점업체의 갱신 부적격 판정과 무단점유, 명도소송 가능성 등 핵심 내용이 빠진 것으로 나타났다.

현재 유람선 승선권은 터미널 밖 도로 건너편 가건물에서 판매되고 있는데, 이 시설마저 축조 신고를 하지 않은 불법 건축물인 것으로 확인됐다. 명도소송이 장기화하면 터미널 2·3층의 정상화도 내년 상반기 이후로 늦어질 수 있다는 우려가 나온다.

하 의원은 “명도소송 기간의 공간 운영 방안과 향후 1년간의 구체적인 정상화 로드맵을 마련해 의회에 보고해야 한다”며 “이기대와 해안선을 잇는 해양관광 거점으로 되살릴 수 있도록 부산시가 끝까지 책임지고 정상화해야 한다”고 촉구했다.

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