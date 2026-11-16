119 현장서 병원까지…AI 심전도로 심근경색 골든타임 확보

한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 경기도소방재난본부와 지난 3월부터 시행 중인 ‘인공지능(AI) 기반 병원 전 12유도 심전도 판독 시범사업’이 급성 심혈관질환 환자의 골든타임 확보에 성과를 내고 있다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 119 구급대원이 현장에서 급성 심혈관질환 의심 환자의 12유도 심전도를 측정하고, 식품의약품안전처 허가를 받은 AI 판독 보조 프로그램으로 중증 가능성을 평가한 뒤 결과를 병원에 전송하는 방식이다.

응급의학과 의료진은 심전도와 환자의 증상, 활력징후 등을 종합해 최종 판독하고 이송 여부를 결정한다. 환자 도착 전 필요한 의료진과 장비도 준비한다.

12유도 심전도는 심장의 전기 신호를 12개 방향에서 기록하는 표준 검사로, 급성심근경색 진단에 활용된다. 그러나 구급대원이 현장에서 심전도 소견을 정확히 판단하기 어려워 병원 전 단계에서의 활용에는 한계가 있었다.

구급지도의사에게 판독을 요청하더라도 이송 중 별도로 연락해야 하는 부담이 있었고, 의사 역시 환자를 직접 진찰하지 않은 채 제한된 정보로 판단해야 했다.

이번 사업은 AI가 수 초 안에 판독 보조 결과를 제시하고 병원 의료진이 환자 도착 전 심전도를 확인하도록 해 현장 평가부터 이송 판단, 치료 준비까지 하나의 과정으로 연결했다.

시행 7개월간인 3∼9월 병원과 연계된 경기 지역 구급대의 AI 심전도 활용 건수는 872건이었다. 이 가운데 중증 심혈관질환 의심 환자 이송과 관련해 병원에 사전 연락한 사례는 88건이었다.

지난 5월 흉통으로 119에 신고한 90대 여성 A씨는 현장 심전도에서 급성심근경색 가능성이 확인돼 검사 결과가 병원에 미리 전송됐다. 의료진은 응급실 도착 6분 만에 급성심근경색을 확인하고 순환기내과를 호출했다. 박명수 순환기내과 교수는 환자 도착 44분 만에 막힌 좌전하행관상동맥에 스텐트를 삽입해 혈류를 회복시켰다. A씨는 입원 치료 후 건강하게 퇴원했다.

현장 심전도는 병원 도착 당시 드러나지 않은 이상 소견을 파악하는 데도 도움이 됐다. 지난 8월 30분 이상 지속된 흉통으로 이송된 60대 남성 B씨는 응급실 심전도에서 명확한 이상이 없었다. 그러나 흉통이 지속되던 시점에 구급대가 측정한 심전도에서는 허혈성 심질환 가능성이 확인됐다. 의료진은 이를 근거로 정밀검사를 진행했고, B씨는 변이형 협심증과 관상동맥 협착을 진단받아 치료 후 퇴원했다.

병원은 심혈관 중재시술이 가능한 의료기관이 제한된 지역일수록 현장에서 중증 가능성을 조기에 파악하고 적절한 병원으로 이송하는 것이 중요하다고 설명했다.

박항아 응급의학과 교수는 “심근경색은 병원 도착 후 얼마나 빨리 치료하느냐 못지않게 도착 전에 얼마나 빨리 인지하느냐가 환자의 생명을 좌우한다”며 “119 구급대원의 현장 평가와 AI 판독 보조, 병원의 사전 준비를 연결하는 협력체계를 발전시켜 중증 응급환자가 골든타임 안에 최적의 치료를 받도록 하겠다”고 말했다.

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