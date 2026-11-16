수능 대박 비는 ‘책바위’…과거 보던 선비들도 고집한 문경새재 [여행+]

하늘에서 내려다본 문경새재 관문과 옛길. 성벽 가운데 난 문을 지나 길이 산자락 안쪽으로 이어진다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

수능을 앞두고 수험생 가족이 합격의 기운을 빌러 걸어 볼 만한 옛길이 있다. 조선시대 영남 선비들이 과거를 보러 한양으로 넘던 경북 문경새재다.

선비들은 한양 가는 여러 고개 가운데 유독 이 고개를 고집했다고 전해진다. 고개 이름이 시험 운을 가른다고 여겼기 때문이다. 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고, 새재 옛길의 ‘책바위’는 입시철이면 합격을 비는 이들이 찾는 곳이다.

16일 문경시 옛길박물관 자료에 따르면 조선시대 영남 선비들이 한양으로 올라가는 길에는 문경새재와 추풍령, 죽령이 대표적인 고개였다. 과거를 보러 가던 선비들은 이 가운데 문경새재를 고집했다.

‘문경새재 과거길’이라고 새긴 표석. 뒤로 새재 옛길과 산자락이 이어진다. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ 죽령은 ‘죽죽 미끄러지고’, 추풍령은 ‘추풍낙엽’

까닭은 이름에 있었다. 문경(聞慶)은 ‘경사스러운 소식을 듣는다’는 뜻이다. 옛 이름인 문희(聞喜) 역시 ‘기쁜 소식을 듣는다’는 뜻이었다.

반대로 선비들은 죽령을 넘으면 과거에 ‘죽죽 미끄러지고’, 추풍령을 넘으면 ‘추풍낙엽처럼 떨어진다’고 여겼다. 어쩔 수 없이 추풍령 앞에 이른 선비는 옆의 괘방령(掛榜嶺)으로 넘기도 했다. ‘방(榜)을 내건다’는 뜻의 이름이다.

다만 이름만이 이유는 아니었다. 문경새재는 영남대로가 지나는 고개로 당시 사람과 물자가 가장 많이 오가는 큰길이었다. 관방시설을 군사들이 지키고 있어 과거길의 안전도 보장받을 수 있었다는 것이 문경시의 설명이다.

문경에는 급제와 얽힌 고개가 하나 더 있다. 진남교반 돌고개 마을의 ‘꿀떡고개’다. 과거길 선비들은 이 고개에서 꿀떡을 먹어야 급제한다는 말을 듣고 반드시 꿀떡을 먹고 길을 재촉했다고 전해진다.

◆ 책바위 앞에서 빌면 장원급제

새재 옛길을 따라 제2관문을 지나 제3관문 쪽으로 오르면 ‘책바위’가 나온다. 문경시는 이곳을 각종 시험 합격을 기원하는 돌탑으로 소개한다.

책바위에는 이런 이야기가 전해진다. 새재 아랫마을의 부자가 늦게 얻은 아들이 몹시 허약하자 도인을 찾았다. 도인은 집 담장의 돌이 아들의 기운을 누르고 있으니 담을 헐어 책바위 뒤에 쌓고 정성껏 빌라고 일렀다. 아들은 3년 동안 담장 돌을 하나씩 책바위 뒤로 옮겼다. 이후 이곳을 지나던 선비들이 책바위 앞에서 소원을 빌면 장원급제했다는 것이다.

책바위를 지나 제3관문으로 이어지는 길은 ‘장원급제길’로 불린다. 문경시는 이 길을 영남 선비들이 한양으로 과거를 보러 가던 ‘청운의 길’로 소개한다.

문경시는 새재 옛길을 ‘합격의 길’로도 알리고 있다. 올해도 수능을 앞둔 지난 7일 문경새재도립공원 일원에서 약 6㎞의 ‘합격의 길’과 약 12㎞의 ‘장원급제길’을 걷는 합격 기원 행사를 마련했다.

‘嶺南第一關(영남제일관)’ 현판이 걸린 문경새재 제1관문. 성벽 가운데 둥근 문으로 탐방객이 드나든다. 사진=한국관광공사(신혜성) 제공

◆ 임진왜란 뒤 116년 만에 세운 세 관문

국가유산청에 따르면 문경새재는 조선 태종 14년(1414) 열린 관도로, 영남과 기호지방을 잇는 영남대로에서 가장 이름난 길이다. ‘세종실록지리지’에는 ‘초점(草岾)’으로, ‘동국여지승람’에는 ‘조령(鳥嶺)’으로 적혀 있다.

새재라는 이름에도 여러 풀이가 따른다. 새도 날아서 넘기 힘든 고개, 억새가 우거진 고개, 하늘재와 이우릿재 사이의 고개, 새로 낸 고개라는 뜻이라는 것이다.

고개에 관문이 선 것은 임진왜란을 겪고 나서다. 1592년 조정은 이곳에서 왜군을 막을 것으로 봤지만, 신립 장군은 조령에서 왜군을 막지 못하고 충주 탄금대에서 맞서 싸우다 패했다. 이를 크게 후회한 조정은 관문 설치를 논의한 끝에 숙종 34년(1708)에야 세 관문을 완성했다.

문경 쪽에서부터 제1관문 주흘관, 제2관문 조곡관, 제3관문 조령관이다. 세 관문은 1966년 사적으로, 문경새재 옛길은 2007년 명승으로 지정됐다.

문경새재 입구의 옛길박물관. 사진=한국관광공사(신혜성) 제공

◆ 입장료·주차료 없이 상시 개방 한편 문경새재도립공원은 탐방로를 상시 개방하고 입장료를 받지 않는다. 문경새재 주차장도 오전 8시30분부터 오후 5시30분까지 무료로 운영한다(2026년 11월 기준). 공원 안에서는 전동차를 탈 수 있다. 편도 요금은 어른 2000원, 청소년·군인 800원, 어린이 500원이다. 반려동물은 데리고 들어갈 수 없다. 입구의 옛길박물관에서는 조선의 과거제도와 문경새재 과거길에 얽힌 이야기를 전시로 볼 수 있다.

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