동아시아인 40% 보유 유전변이, GLP-1 당뇨약 혈당 강하 효과 높여

동아시아인 10명 중 4명이 보유한 유전변이가 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 당뇨병 치료제의 혈당 강하 효과를 높인다는 연구 결과가 나왔다. 클립아트코리아

동아시아인 약 40%가 보유한 유전변이가 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 당뇨병 치료제의 혈당 강하 효과를 높일 수 있다는 국내 연구 결과가 나왔다.

해당 유전변이를 보유한 환자일수록 치료 후 당화혈색소 감소 폭이 컸으며, 변이를 많이 보유할수록 혈당 조절 목표에 도달한 비율도 높았다.

서울대병원 내분비대사내과 곽수헌 교수와 서울의대 유전체의학연구소 김종일 교수, 건국대병원 내분비대사내과 박경수 교수 연구팀은 GLP-1 수용체 유전자(GLP1R)의 R131Q 변이가 GLP-1 계열 치료제 반응에 미치는 영향을 분석한 결과를 16일 발표했다. 연구 결과는 미국당뇨병학회(ADA) 공식 학술지 '당뇨병 관리'(Diabetes Care) 최신 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 서울대병원과 분당서울대병원, 보라매병원, 가천대 길병원에서 GLP-1 계열 치료제를 6개월 이상 투여받은 제2형 당뇨병 환자 177명을 분석했다. 이 가운데 유전변이가 없는 환자는 119명, 1개 보유자는 51명, 2개 보유자는 7명이었다.

분석 대상자의 약 80%는 GLP-1 계열 치료제인 둘라글루타이드를 투여받았다. 둘라글루타이드는 '트루리시티'라는 제품명으로 판매되는 당뇨병 치료제다.

GLP1R R131Q 변이의 기능을 분석한 연구 모식도. 동아시아인 약 40%가 1개 이상 보유한 이 변이는 인슐린 분비 신호를 강화하는 '기능획득' 변이로 분류됐으며, 췌장 베타세포 기능 보존 및 GLP-1 치료제 반응 증가와 연관됐다. 서울대병원

분석 결과 R131Q 변이를 1개 보유할 때마다 당화혈색소 감소 폭은 평균 0.53%포인트(p) 더 컸다. 당화혈색소는 최근 수개월간의 평균 혈당 수준을 보여주는 지표다.

실제로 변이가 없는 환자군의 당화혈색소는 치료 후 평균 0.57%p 감소했다. 반면 변이를 1개 보유한 환자군은 1.05%p, 2개 보유한 환자군은 1.30%p 각각 줄었다.

치료 6개월 뒤 당화혈색소가 7% 이하에 도달한 환자의 비율도 변이 보유 개수에 따라 차이를 보였다. 변이가 없는 환자군은 8.4%였지만, 1개 보유군은 22%, 2개 보유군은 43%로 높아졌다.

반면 체중 감소 폭은 유전형에 따라 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 해당 유전변이가 GLP-1 계열 치료제의 혈당 강하 반응과 관련이 있지만, 체중 감소 효과에는 같은 양상으로 작용하지 않았다는 것이다.

연구팀은 해당 변이가 장기적인 췌장 기능 유지와도 관련이 있는지 추가로 분석했다. 한국인유전체역학조사사업 안산·안성 코호트에 참여한 비당뇨인 6373명을 20년간 추적한 결과, 유전변이를 보유한 사람일수록 췌장 베타세포 기능 저하 폭이 작은 것으로 나타났다.

곽수헌 교수는 "같은 약인데도 환자마다 혈당이 다르게 떨어지는 이유를 유전 정보로 풀어갈 근거를 마련했다"며 "동아시아인에서 이 약의 반응이 더 좋다고 알려져 온 이유를 이해하는 데도 도움이 될 것"이라고 설명했다.

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