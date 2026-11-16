8000억대 불법 도박사이트 운영 ‘제주 선후배 조직’ 47명 검거

불법 도박사이트를 운영해 얻은 범죄수익금으로 미국 월드컵 축구 관람, 명품 구매 등 호화 생활을 하던 범죄 조직이 적발됐다.

제주경찰청은 제주도 내 선·후배로 결성해 해외에 거점을 두고 8000억원대 규모의 불법 도박사이트를 운영해 온 범죄 조직을 붙잡았다고 16일 밝혔다.

지난 10월 해외 거점으로 불법도박사이트를 운영한 일당이 제주공항 입국심사대서 체포돼 호송되고 있다. 제주경찰청 제공

경찰은 도박개장 혐의 등으로 조직원 52명을 특정하고, 이 중 국내외에서 검거한 47명 가운데 20명을 구속했다.

이들은 지난 2022년 5월부터 올해 6월까지 캄보디아 프놈펜 등지에 사무실을 차려놓고, 사이트 개설·관리, 대포통장 모집, 고객상담원 등으로 역할을 분담해 총 13개의 불법 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있다. 이들은 최근 캄보디아 내 단속이 강화되자 라오스로 거점을 옮겨 범행을 이어간 것으로 조사됐다.

이들은 인터넷 웹사이트 배너 광고와 각종 메신저를 통해 불특정 다수의 회원들을 모집한 뒤, 계좌이체나 테더코인으로 사이버머니를 충전해 줬다. 이후 바카라 등의 게임을 제공하고 결과에 따라 배당금을 송금하는 수법으로 범행을 저질렀다. 확인된 도박 자금 규모만 총 8000억원 상당에 달한다.

경찰이 도박사이트 운영 범죄 조직을 검거하는 과정에서 현금 12억원과 4억원 상당의 귀금속·시계 등 총 16억원 상당을 압수·몰수했다. 제주경찰청 제공

이들은 막대한 범죄수익금을 바탕으로 북중미 월드컵 축구 경기를 관람하거나 현지 카지노에서 도박을 즐기고, 고가의 외제 차량과 명품을 구입하는 등 호화로운 생활을 누려온 것으로 드러났다.

경찰은 피의자들을 검거하는 과정에서 현금 12억원과 4억원 상당의 귀금속·시계 등 총 16억원 상당을 압수·몰수했다. 아울러 범죄수익금 50억원을 특정해 보증금 등의 재산을 추징 보전 조치함으로써 범죄 수익을 환수했다.

경찰 관계자는 “조직범죄 관리 대책에 따라 해외 도피 조직원들에 대한 추적을 계속 이어갈 방침”이라고 전했다.

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