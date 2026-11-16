강예원, 돌아가신 父 빚 11억 뒤늦게 알아…“살던 집도 정리했다”

배우 강예원이 세상을 떠난 아버지가 남긴 10억원대 빚을 갚기 위해 자신이 살던 집을 정리했다고 밝혔다.

강예원은 지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’에 출연해 아버지가 남긴 채무와 현재의 경제적 상황을 털어놨다.

이날 강예원은 지난 4월 세상을 떠난 아버지가 가족에게 알리지 않은 채 약 10억원의 빚을 지고 있었다고 밝혔다. 아버지는 대기업 임원으로 근무하다 퇴직한 뒤 아파트에 알칼리수를 설치하는 사업을 시작했지만 코로나19 여파로 어려움을 겪었다.

유튜브 채널 ‘장사건물주 강호동’ 캡처

강예원은 가족들이 아버지의 채무 사실을 전혀 알지 못했다고 말했다. 그는 “우리 집은 항상 각자 알아서 자기 일을 잘하는 스타일이었다”며 “주말마다 가족끼리 밥도 먹었는데 아빠가 이렇게 빚이 있고 힘든 상황인 줄 몰랐다”고 털어놨다.

결국 강예원은 채무 상환에 필요한 자금을 마련하고 고정 지출을 줄이기 위해 기존 거주지를 정리하기로 했다. 그는 “그 집에 들어가는 돈들을 다 줄여야 하니까 세 들어 살던 집을 정리하고 이 집에 들어왔다”며 “이자를 감당하면서 빚을 갚아야 한다”고 말했다.

강예원이 부담해야 할 금액은 원금과 이자를 합쳐 약 11억원에 이르는 것으로 전해졌다. 부친의 채무는 집을 담보로 설정된 것이어서 상환 부담이 적지 않은 상황이다.

앞서 강예원은 지난 10월 자신의 유튜브 채널 ‘광예원’에서도 집을 내놓았다고 밝힌 바 있다. 당시 배우 한채아가 집을 매물로 내놓은 상황을 묻자 강예원은 “예전에는 마음이 급했다. 빨리 현금을 마련해서 빚을 청산하고 싶었다”고 답했다.

이어 “내 집을 정리하고 엄마 집으로 들어가기로 했다”며 “대학교 때 그 집에서 살다가 나왔는데 20년 만에 다시 엄마 집으로 들어가는 것”이라고 설명했다.

강예원은 지난 6월 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서도 아버지의 채무 문제를 공개했다. 당시 법률 전문가와 상담하는 과정에서 부친이 남긴 빚이 10억~11억원에 달한다는 사실을 확인하고 눈물을 보였다. 아버지 회사에서 일했던 직원들의 미지급 임금에 대해서도 법적 책임과 별개로 자신이 할 수 있는 범위에서 해결하고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다.

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