SNT다이내믹스, 차세대 방산기술 연구개발로 ‘K-방산 초격차’ 역량 강화

SNT다이내믹스가 미래 전장에 맞춘 차세대 방산기술 연구개발에 집중하며 ‘K-방산 초격차 핵심 역량’ 확보에 속도를 내고 있다.

16일 SNT다이내믹스에 따르면 사내 기술연구소 엔지니어들은 지난 13일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 ‘2026년 한국군사과학기술학회 추계학술대회’에 참가해 궤도차량용 하이브리드 자동변속기, 차륜형 120mm 박격포체계 등 첨단 무기체계 관련 연구논문 총 18편을 발표했다.

2026년 한국군사과학기술학회 추계학술대회 참가 사진. SNT다이내믹스 제공

SNT다이내믹스는 2021년 이후 연구개발 중심의 글로벌 엔지니어링 기업 도약을 추진해 왔으며, 이 기간 발표한 누적 논문만 170여편에 달한다.

이번 학술대회에서는 군 관계자들과 학계 전문가들의 이목을 사로잡은 주목할 만한 연구 성과들이 대거 공개됐다.

김영주 책임연구원이 발표한 ‘군용궤도차량 하이브리드 변속기용 220kW급 모터 기반 구동성능분석에 관한 연구’는 차세대 하이브리드 궤도차량의 핵심 기술을 다뤘다.

소음과 진동을 줄여 무성(無聲) 작전 능력을 구현하고, 야지 스텔스 기동성을 향상해 전장 생존성을 크게 높일 수 있다는 점에서 큰 호평을 받았다.

이와 함께 이상형 엔지니어가 발표한 ‘사격충격 하중을 고려한 지지체계의 강건설계 및 최적화 연구’도 큰 관심을 모았다.

차량 탑재형 박격포 체계에 구조 최적화 설계를 적용해 사격 시 발생하는 고강도의 순간 충격 하중을 효과적으로 분산시킴으로써 차세대 박격포의 신뢰성과 내구성을 한층 끌어올릴 기술로 평가받았다.

SNT다이내믹스는 이러한 연구개발 활동을 다각적으로 확대하며 연구원들의 ‘개념설계(Conceptual Design)’ 능력을 고도화하고 있다.

단순히 기존 기술을 뒤쫓는 ‘패스트 팔로어(Fast Follower)’에서 벗어나 기술적·마케팅적 상상력을 바탕으로 세상에 없는 혁신적 기술을 제시하는 ‘퍼스트 무버(First Mover)’로 거듭나겠다는 전략이다.

SNT다이내믹스 관계자는 “차세대 핵심기술 연구개발을 지속해서 확대해 연구원들의 개념설계 역량을 최고 수준으로 끌어올릴 것”이라며 “이를 통해 2030년 ‘글로벌 TOP 엔지니어링 기업’으로 도약하기 위한 혁신에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

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