동학농민혁명 130년의 염원, 칸타타 ‘가다, 전봉준’ 공연으로 되살린다

동학농민혁명의 전개 과정과 민중의 염원을 담은 칸타타가 전북 전주에서 무대에 오른다. 봉기와 전투, 패배를 거쳐 민주화와 새로운 세상을 향한 희망으로 이어지는 역사를 합창과 기악으로 풀어낸다.

전북도문화관광재단 ‘2026 무대 작품 제작 지원사업’에 선정된 녹두꽃시민합창단은 오는 21일 오후 5시 전북예술회관에서 칸타타 ‘가다, 전봉준’을 공연한다고 16일 밝혔다.

칸타타 ‘가다, 전봉준’ 포스터.

작품은 1894년 동학농민혁명의 전개 과정과 역사적 의미를 음악으로 재구성했다. ‘봉기(전야)’를 시작으로 ‘진군(전투)’, ‘학살(패배)’, ‘부활(민주화)’, ‘개벽(빛의 혁명)’ 등 5부로 구성된다.

합창단은 ‘새야 새야 파랑새야’, ‘녹두꽃’ 등 동학농민혁명의 역사와 민중의 정서를 담은 민요·구전가요·민중가요를 합창곡으로 재구성해 들려준다. 클래식과 대중가요, 창작곡 ‘가다, 전봉준’도 공연에 포함된다. 공연은 무료이며 사전 예약과 당일 현장 접수로 관람할 수 있다.

녹두꽃시민합창단은 동학농민혁명의 정신을 기억하고 계승하기 위해 ‘녹두꽃’이라는 이름으로 창단됐다. 이광철 단장은 “130여 년 전 동학농민들이 목숨을 바쳐 꿈꾸었던 세상을 노래로 전하고, 그들이 남긴 뜻과 가치를 관객들과 나누고자 한다”고 말했다.

한편, 전북도문화관광재단 무대 작품 제작 지원사업은 도내 예술인과 예술단체의 창작 역량을 높이고 우수 작품을 발굴하기 위해 공연 제작을 지원한다. 올해는 모두 18개 단체가 선정돼 신작 초연과 재연, 재해석 등 다양한 작품을 선보이고 있다.

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