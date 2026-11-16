두산건설, ‘두산위브 더포레 성남’ 12월 분양…836가구 규모

두산건설이 12월 경기 성남시 중원구 상대원동에서 ‘두산위브 더포레 성남’을 분양한다.

16일 두산건설에 따르면 이 단지는 상대원동 195-5번지 일원 성지·궁전아파트 재건축 사업을 통해 지하 5층∼지상 최고 25층, 8개 동, 총 836가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 51∼59㎡ 162가구가 일반분양 물량이다.

‘두산위브 더포레 성남’ 투시도. 두산건설 제공

단지는 성남하이테크밸리와 인접해 직주근접 여건을 갖췄다. 성남하이테크밸리에는 2024년 말 기준 3658개 업체가 입주해 있으며, 종사자는 4만2651명에 달한다.

교통 여건으로는 단지와 맞닿은 순환로를 통해 수정로와 경충대로, 광명로 등을 이용할 수 있다. 수도권제1순환고속도로와 분당∼수서간도시고속화도로, 세종∼포천고속도로 등 광역도로망 접근성도 갖췄다.

주변에는 이마트 성남점과 상대원시장, 성남중앙병원, 해오름도서관 등 생활편의시설이 있다. 상대원초등학교와 대원중학교, 금광중학교 등 교육시설도 인접해 있다. 망덕산과 황송공원, 사기막골 근린공원 등 녹지 공간도 가깝다. 인근에서는 상대원2구역과 상대원3구역 등 약 1만6000가구 규모의 재개발사업이 추진되고 있다. 금광동과 중앙동, 은행동 등 성남 원도심에서도 정비사업이 진행 중이다.

견본주택은 경기 용인시 수지구 동천동에 마련되며 12월 개관할 예정이다.

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