장항준, ‘왕사남’ 흥행 수익 배우·스태프와 나눴다…“충격을 넘어 감동”

영화 ‘왕과 사는 남자’로 1600만 관객을 동원한 장항준 감독이 흥행에 따른 수익 일부를 제작진과 배우들에게 나눠준 사실이 알려졌다.

16일 연예계에 따르면 SBS 예능 프로그램 ‘거장항준’의 이동원 PD는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장항준 감독의 미담을 공개했다.

이 PD는 장항준 감독과 영화 제작을 맡은 장원석 대표, 임은정 대표가 각자의 수익금을 모아 영화에 참여한 배우와 스태프들에게 흥행 인센티브를 지급했다고 전했다. 지급 대상은 주연 배우를 제외한 나머지 배우와 제작진으로, 전체 규모는 약 26억원에 달하는 것으로 알려졌다.

연합뉴스

특히 이번 인센티브는 감독과 제작자들이 개인적으로 얻은 수익을 함께 모아 마련했다는 점에서 관심을 끌었다. 각자의 역할과 참여 비중 등을 고려해 수백 명의 동료에게 보상이 돌아간 것으로 전해졌다.

이 PD는 해당 이야기를 듣고 “충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다”고 밝혔다. 그는 영화 흥행을 평생에 한 번 있을까 말까한 행운에 비유하며 “영화가 얼마나 흥행하든 제작사 입장에서는 약속된 보수만 지급하면 되는 일이다. 애초에 그렇게 계약한 것”이라며 “그런데도 굳이 약속하지도 않은 돈을, 누가 달라고 한 것도 아닌데 아낌없이 모두에게 나눠주었다”고 놀라움을 드러냈다.

이 PD는 장 감독과 제작자들의 결정에 대해 “함께 일한 사람들과 성공의 결실을 나누는 모습”이라고 평가했다. 그는 “혼자서는 아무것도 할 수 없는 세상에서 함께한 사람들에게 성과를 나누는 사람으로 기억된다는 것은 의미 있는 일”이라며 존경을 표했다.

한편 장 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 2026년 2월 개봉해 누적 관객 1693만명을 기록, 올해 한국 영화계의 대표적인 흥행작으로 자리 잡았다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지