‘소총 든 고무오리’ 인형이 뭐길래…독일군 ‘러버덕’ 전쟁 미화 논란

독일 연방군 판매 러버덕. 독일 연방군 인스타그램 캡처

소총을 든 고무 오리 인형 하나가 독일 사회에서 논란의 중심에 섰다. 독일 연방군이 홍보용으로 제작한 이른바 ‘러버덕’이 출시 직후 품절되는 등 인기를 끌면서다.

좌파 진영에서는 전쟁과 무기를 미화한다는 비판이 나왔지만, 독일 국방장관은 군에 대한 대중의 친밀감을 높일 수 있다며 상품 판매를 옹호했다.

15일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 독일 연방군은 최근 위장 군복을 입고 자국 방산업체 헤클러&코흐의 소총을 든 고무 오리 인형을 공식 온라인 상점에서 판매했다.

이 상품은 지난 12일 출시된 지 몇 시간 만에 품절됐다. 구매하려는 이용자가 한꺼번에 몰리면서 온라인 상점에 접속 장애가 발생하기도 했다.

독일 연방군은 재무장에 따른 군비 증액과 군 내부 성추행 문제 등으로 논란이 이어지는 가운데 대중적 이미지를 개선하기 위해 군 관련 기념품을 판매하는 온라인 상점을 운영하고 있다. 고무 오리 인형 외에도 머그잔과 야구 모자 등 다양한 상품을 판매한다.

하지만 좌파 진영에서는 이 같은 상품이 전쟁을 가볍게 다루고 군 복무의 위험성을 축소할 수 있다는 비판이 제기됐다.

당헌에 반파시즘과 평화운동에 헌신한다고 명시한 독일 좌파당은 해당 상품이 전쟁을 미화한다고 비판했다. 좌파당은 "군대가 유아용 욕조에 광고를 들여서는 안 된다. 이런 상품 판매는 군인들의 노고를 경시하는 것"이라고 지적했다.

이어 연방군이 화려한 생활용품을 통해 군 복무의 위험성을 축소하기보다는 실제 군사적 상황과 위험을 대중에게 공개적으로 알려야 한다고 주장했다. 학교와 대학에서의 군 홍보는 물론 아동과 청소년을 겨냥한 마케팅도 중단해야 한다고 촉구했다.

독일에서는 군 홍보 활동을 둘러싼 갈등이 이전부터 이어져 왔다. 지난해 뮌헨에서는 트램에 군 광고가 게시된 데 반발한 운전사들이 운행을 거부했다가 법원으로부터 불법 파업 판결을 받기도 했다.

러버덕 논란에 대해 보리스 피스토리우스 독일 국방장관은 군에 대한 대중의 친밀감을 높일 수 있다며 상품 판매를 옹호했다. 그는 "군대가 사회에 다시 확고히 자리 잡았다"며 해당 상품이 군대와 그 임무에 연관성을 느끼는 사람들을 위한 것이라고 설명했다.

마케팅 전문가들은 이 같은 상품이 군에 회의적인 젊은 세대의 호감도를 높이고 모병에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 보고 있다.

독일 정부는 2035년까지 연방군 병력을 25만5000명에서 27만명 수준으로 확대한다는 목표를 세우고 모병을 추진하고 있다. 지난달 기준 병력은 19만명을 넘어 13년 만에 최대치를 기록했다.

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