한국산업기술시험원, ‘대한민국소통어워즈’ 3년 연속 4관왕 달성

한국산업기술시험원(KTL)이 공공기관 디지털 소통 분야에서 3년 연속 4관왕을 차지하며 온라인 소통 역량과 콘텐츠 경쟁력을 다시 한번 인정받았다.

KTL은 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 대한민국소셜미디어대상을 비롯해 총 4개 부문 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.

홍성진(가운데) KTL 정책기획실장이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다. KTL 제공

한국인터넷소통협회가 주최하는 ‘대한민국소통어워즈’는 공공기관과 기업의 디지털 소통 활동을 소통효과 측정지수와 빅데이터 분석, 전문가 검증 등을 통해 종합적으로 평가해 우수기관을 선정하는 시상식이다.

이번 시상식에서 KTL은 △대한민국소셜미디어대상 △대한민국소통대상 기타공공기관 부문 대상 △대한민국인터넷소통대상 △대한민국디지털콘텐츠대상 콜라보 부문 대상을 동시에 석권했다.

이로써 KTL은 2024년부터 올해까지 3년 연속 대한민국소통어워즈 4관왕이라는 쾌거를 이뤘다.

수상의 비결은 국민과 고객의 눈높이에 맞춘 참신한 콘텐츠 기획에 있다.

KTL은 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 5개 뉴미디어 채널을 운영하며 다소 어렵고 딱딱하게 느껴질 수 있는 시험인증 분야를 쉽고 친근하게 풀어냈다.

특히 인공지능(AI) 기술을 접목한 뮤직비디오형 홍보영상과 기관 마스코트 ‘클리버’를 활용한 콘텐츠를 선보여 눈길을 끌었다.

또한 각 채널별 인기 인플루언서와의 협업 및 직원 직접 출연 영상을 통해 일반인에게 생소한 시험인증 현장을 생생하게 소개했다.

이와 함께 첨단산업 및 탄소중립 등 정부 정책과 연계한 주요 사업 성과는 물론, 국민 일상과 직결된 전자기기 안전 정보와 시험인증의 공익적 가치를 균형 있게 다뤄 전문성과 대중성을 모두 잡았다는 평가를 받았다.

앞서 KTL은 지난달 열린 ‘제16회 2026 대한민국 SNS대상’에서도 공공 비영리 부문 최우수상을 수상하며 대외적인 디지털 소통 성과를 입증한 바 있다.

홍성진 KTL 정책기획실장은 “국민과 고객의 눈높이에서 시험인증의 역할과 기관의 성과를 알리기 위해 기울여 온 노력이 값진 결실로 이어져 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 디지털 기술과 소통 채널을 적극 활용해 국민이 공감하고 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.

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