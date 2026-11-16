구혜선, 배우·사업가 이어 발명가로…직접 만든 헤어롤 기술대상 수상

배우 겸 영화감독, 사업가인 구혜선이 직접 개발한 평면형 헤어롤 ‘쿠롤(KOOROLL)’로 2026년 대한민국 혁신특허 기술대상에 선정됐다.

16일 관련 업계에 따르면 구혜선이 대표로 있는 스튜디오 구혜선은 기존 헤어롤의 부피와 휴대·보관 문제를 개선한 제품 쿠롤을 개발해 이번 기술대상에 이름을 올렸다.

쿠롤은 일반적인 원통형 헤어롤과 달리 사용하지 않을 때는 납작하게 펼쳐 보관하고, 사용할 때는 둥글게 말아 고정할 수 있도록 설계한 제품이다. 탄성 구조를 활용해 별도의 부피를 차지하는 기존 플라스틱 프레임을 줄인 것이 특징이다.

구혜선 사회관계망서비스(SNS) 캡처

제품 개발은 일상에서 사용하는 헤어롤의 불편함에 대한 의문에서 출발했다. 구혜선은 기존 헤어롤이 형태상 부피가 크고 휴대하기 불편하다는 점에 착안해 새로운 구조를 고안했다고 밝혔다. 쿠롤은 관련 특허와 디자인권을 기반으로 제작됐으며, 기존 제품보다 플라스틱 사용량을 약 80% 줄인 것으로 알려졌다.

스튜디오 구혜선은 2025년 헤어케어 브랜드 그래비티와 협업해 쿠롤 한정판 1만개를 출시했다. 해당 제품은 모두 판매됐으며, 이후 제품 디자인과 브랜드 체계를 정비해 2026년 3월 자체 브랜드 제품을 공식 출시했다. 현재 온라인 판매채널과 홈쇼핑 등을 통해 유통하고 있다.

구혜선은 제품 기획과 브랜드 운영에도 직접 참여하고 있다. 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 제품을 알리는 한편, 향후 헬스앤드뷰티(H&B) 전문점과 편의점, 대형 온라인몰 등으로 유통망을 확대하고 해외시장 진출도 추진할 계획이다.

앞서 구혜선은 2025년 12월 한국과학기술원(KAIST)이 발표한 신문화전략 ‘QAIST’ 우수성과자 19팀 가운데 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정되기도 했다. 당시 KAIST 미래전략대학원 석사과정에 재학 중이던 그는 예술적 감각과 기술을 결합한 제품 개발 성과를 인정받았다.

한편 구혜선은 배우와 영화감독, 작가, 작곡가 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.

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