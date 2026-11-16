민주당 지지율 정부 출범 후 ‘최저치’…국민의힘 오차밖 격차로 따돌렸다 [리얼미터]

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 소폭 상승했으나 30% 중후반대의 박스권 흐름을 이어갔다. 정당 지지도 조사에서는 집권 여당의 지지율이 하락한 반면 제1야당이 오차범위 밖에서 우위를 점한 것으로 나타났다.

리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 9~13일 전국 만 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 실시한 이재명 대통령 11월 2주차 국정수행 평가 주간 집계 그래프. 리얼미터 제공

여론조사 전문기관 리얼미터가 아시아경제의 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 직전 조사 대비 0.5%포인트 오른 36.4%로 집계됐다. 반면 국정 수행에 부정적인 평가는 0.3%포인트 상승한 60.9%를 기록했으며, ‘잘 모름’은 2.7%였다. 이 대통령의 긍정 평가는 지난 8월 말 조사에서 처음으로 30%대에 진입한 이후 줄곧 30%대 박스권에 머물고 있다.

지역별·계층별 흐름을 보면 긍정 평가는 광주·전남·전북과 대구·경북, 30대 및 50대 등에서 주로 상승세를 보였다. 반면 부산·울산·경남과 대전·세종·충청, 70대 이상 및 중도층에서는 지지율이 하락했다. 리얼미터는 “충청권 대규모 투자와 반도체 수출 호조 등 경제 호재가 긍정적으로 작용했으나 부동산 세제 개편을 둘러싼 당·청 이견과 조작기소 특검법을 둘러싼 여야 대치, 증시 불안 등이 상승분을 상쇄하면서 소폭 반등에 그쳤다”고 분석했다.

이와 함께 지난 12일부터 이틀간 전국 유권자 1004명을 대상으로 실시된 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 34.6%, 국민의힘이 43.0%를 각각 기록했다. 민주당은 전주 대비 1.9%포인트 하락하며 2주 연속 내림세를 보였고, 현 정부 출범 이후 가장 낮은 지지율을 기록했다. 반면 국민의힘은 3.3%포인트 상승하며 3주 만에 다시 민주당을 오차범위 밖에서 앞섰다.

이밖에 조국혁신당은 8.7%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%의 지지율을 보였으며 무당층은 8.8%로 집계됐다. 리얼미터는 민주당의 지지율 하락 원인으로 당내 계파 갈등과 종부세 공제 기준 관련 당·정 간 이견 등을 꼽았으며, 국민의힘은 대여 공세 강화와 야권 내홍에 따른 반사이익을 흡수한 것으로 풀이했다.

이번 대통령 국정 수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 응답률은 3.7%이며 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 3.0표이다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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