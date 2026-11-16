李대통령 “높아진 위상 걸맞게 국익 지키고 역할 확대하겠다”

이재명 대통령은 16일 필리핀 마닐라 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의와 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 위해 출국하며 “높아진 위상에 걸맞게 국익을 지키고 역할을 확대하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 출국 전 엑스(X)에 올린 글에서 “차질 없이 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 이같이 적었다.

필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 성남 서울공항 공군 1호기에 탑승 전 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “국제사회에서 대한민국의 위상이 몰라보게 높아졌다”며 “그만큼 대한민국에 거는 기대도 대한민국의 역할도 커졌다”고 짚었다.

이번 순방 기간 목표도 제시했다. 이 대통령은 “지난해 경주 에이펙 정상회의에서 논의했던 협력 과제들이 실제 성과로 이어질 수 있도록 후속 협력을 이어가고, 아세안 국가들과의 경제·외교 협력 확대와 더불어 아시아태평양 국가들과 함께 성장 번영하는 길도 모색하겠다”고 설명했다.

이 대통령은 “인공지능(AI)과 문화창조 산업 등 미래성장 분야 협력, 에너지 공급망 불안과 초국가 범죄 등 여러 나라가 함께 풀어야 할 문제에도 주도적인 역할로 성과를 이끌겠다”며 “한반도 평화공존을 위한 국제사회의 지지를 넓히는 것도 빼놓을 수 없는 일”이라고 적었다. 그러면서 “외교 성과를 우리 국민과 우리 기업이 체감할 수 있도록 하겠다”며 “해외에 있는 우리 국민은 더 안전하고, 우리 기업들은 세계시장에서 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 서울공항을 통해 출국했다. 순방 첫날인 이날 오후에는 마닐라에서 열리는 한·아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 ‘한·아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP) 비전’의 이행성과를 공유하고, 협력 강화 방안 등을 논의한다. 한·메콩 정상회의에도 참석해 핵심광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의할 계획이다. 이 대통령은 이날 일정을 시작으로 선전 에이펙까지 이어지는 3박4일간의 정상외교 일정을 소화하게 된다.

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