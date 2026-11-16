출산 계획 없는 남성 47% ‘양육·교육비 부담’…20대는 ‘데이트비·집 마련 부담’

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서울에 사는 남성 청년 가운데 자녀를 낳거나 입양할 계획이 없는 이들은 그 이유로 양육·교육 비용 부담을 가장 많이 꼽은 것으로 나타났다.

20대 후반 남성은 데이트·결혼 비용과 집 마련을, 30대 초반 남성은 결혼·양육 비용과 가족을 부양해야 한다는 기대를 부담으로 털어놨다.

16일 서울시여성가족재단에 따르면 재단은 지난달 30일 ‘서울시 여성가족정책 리뷰’ 제9호 ‘서울시 청년의 양성평등 인식 기반 생애 전망과 정책 요구’를 공개했다.

서울에 사는 만 19∼34세 청년 2647명을 온라인으로 설문하고, 성별·연령대로 나눈 6개 집단을 면접 조사한 결과다. 응답자 가운데 남성은 46.4%였다.

조사 결과 출산·입양 계획이 없다고 답한 응답자 1107명에게 주된 이유를 물었더니 남성은 47.2%가 ‘자녀 양육·교육 비용이 부담돼서’를 골랐다. 이어 ‘좋은 부모가 될 자신이 없어서’(16.9%), ‘자녀에게 매여 살고 싶지 않아서’(14.0%) 순이었다.

출산·입양을 ‘하고 싶고 가능하다’는 남성은 43.4%였다. 반면 ‘하고 싶지만 불가능하다’는 17.6%, ‘하고 싶지 않다’는 16.0%였다.

◆ 결혼 안 하는 이유, 넷 중 한 명은 ‘비용’

결혼 의향에서도 비슷한 흐름이 보였다. 배우자가 없는 청년 2331명 가운데 남성은 43.4%가 결혼을 ‘하고 싶고 가능하다’고 답했다. ‘하고 싶지만 불가능하다’는 21.2%로 다섯 명 중 한 명꼴이었고, ‘하고 싶지 않다’는 12.8%였다.

결혼 의향이나 계획이 없다는 응답자 934명이 꼽은 1순위 이유를 보면 남성은 ‘굳이 결혼을 해야 할 이유가 없어서’가 38.9%로 가장 많았다. 다만 그다음은 ‘결혼 비용 부담’(23.9%)과 ‘고용 상태 불안’(16.8%)으로 경제적 이유가 뒤를 이었다.

재단은 결혼·출산을 선택할 때 남성에게는 결혼 비용과 고용 불안, 양육비 부담이 주요 고려 요인이 된다고 분석했다. 다만 이런 경향은 집단 간 차이를 설명하는 것으로, 모든 개인에게 똑같이 적용되는 것은 아니라고 덧붙였다.

◆ 20대 후반은 데이트·집, 30대 초반은 가족 부양 부담

면접조사에서는 나이에 따라 남성 청년이 느끼는 부담이 달랐다.

19∼24세 남성은 군 복무로 학업과 취업이 늦어지는 문제를 주로 꺼냈다. 사회적 관계를 맺는 데 소극적인 모습도 나타났다.

25∼29세 남성은 데이트·결혼 비용과 주택 마련, 취업 안정성을 부담으로 들었다. 이 연령대는 미래를 계획할 때 ‘일’에 두는 비중이 48.7%로 성·연령 집단 가운데 가장 높았다.

30∼34세 남성에게서는 결혼·양육 비용에 대한 현실적인 압박과 함께 생계를 책임져야 한다는 가족 부양 규범에 대한 부담이 나타났다.

성별에 따른 역할 기대도 남성에게 짐이 되고 있었다. 친구나 동료 관계에서 ‘성별에 따른 역할 기대’ 때문에 부담을 느낀다는 남성은 34.5%였다. 최근 한 달 사이 외로움을 자주 느꼈다는 남성도 37.0%에 달했다.

◆ 남성 청년 절반 남짓은 ‘공정중시형’

재단은 청년의 양성평등 인식을 9개 지표로 분석해 다섯 유형으로 나눴다. 여성의 구조적 불평등과 남성 차별을 모두 일정 수준 인정하는 ‘공정중시형’이 40.3%로 가장 많았다.

여성 차별이나 젠더폭력의 심각성에는 덜 동의하고 성중립적 공정성과 남성 차별에는 가장 강하게 동의하는 ‘역차별민감형’은 6.4%였다.

역차별민감형은 94.7%가 남성이었고, 공정중시형도 남성이 62.8%로 더 많았다. 재단 집계를 바탕으로 남성 응답자만 따로 계산하면 절반 남짓(약 55%)이 공정중시형에 속했고, 역차별민감형은 13% 정도였다.

재단은 성별이 인식 유형을 가르는 중요한 축이지만 유형을 성별과 같은 것으로 보기는 어렵다고 짚었다.

역차별민감형에서는 신체적으로 힘든 업무가 몰리거나 성별 때문에 기회에서 배제된 경험이 상대적으로 많이 언급됐다.

이 유형은 ‘서울에서 내가 속한 공동체·관계망이 있다고 느낀다’(4점 만점에 2.18점), ‘동네에서 생활정보나 도움을 받을 네트워크가 충분하다’(1.96점)는 문항에서 다섯 유형 가운데 가장 낮은 점수를 보였다.

◆ 집 마련 지원에 ‘역할 부담’ 완화도

재단은 “일자리 정책이 여성의 경력 유지나 남성이 느끼는 역차별 가운데 어느 한쪽에만 초점을 맞추기보다 공정한 노동조건과 성별에 따른 역할 부담 완화를 함께 다뤄야 한다”고 제언했다.

역차별민감형에는 “업무 배치 기준의 투명성을 높이고, 고립을 막고 지역 관계망을 만드는 정책이 접점이 될 수 있다”고 내다봤다.

그러면서 남성 연령대별 정책 초점으로는 19∼24세에 군 복무 이후 학업·경력 이행 지원과 관계망 지원을, 25∼29세에 주거 안정·자산 형성 지원과 성역할 부담 완화를, 30∼34세에 주거 안정과 가족 부양 규범 완화, 남성의 돌봄 참여를 제시했다.

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