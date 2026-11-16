코스피, 젠슨황 파장속 보합권 등락…코스닥 1%대↓

16일 코스피가 소폭 상승 출발했다가 장 초반 약보합권에서 움직이고 있다.



이날 오전 9시 25분 코스피는 전장보다 3.63포인트(0.07%) 내린 5,286.90을 나타내고 있다.

16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 9시 5분 기준 전일 종가와 비교해 30.91포인트(0.58%) 상승한 5321.44, 코스닥은 전일 대비 4.71포인트(0.67%) 상승한 704.37를 기록하고 있다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 0.9원 내린 1335.8원을 가리키고 있다.

지수는 14.87포인트(0.28%) 오른 5,305.40으로 개장했으나 이후 하락전환과 상승전환을 거듭하며 보합권에서 등락하고 있다.



코스피에서 외국인은 1천558억원, 기관은 467억원 순매도하는 가운데 개인은 1천800억원 순매수 중이다.



코스피200 선물시장에서는 외국인만 1천205억원 순매수하고 있고, 기관은 552억원, 개인은 619억원 순매도하고 있다.



지난주 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들과 해임 여파가 인공지능(AI) 산업 투자의 불확실성에 대한 우려로 번지며 투자심리가 온전히 되살아나지 못하는 것으로 보인다.



다만 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 복수 소식통을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 CEO 자리 복귀에 대해 논의했다고 보도했다.



지난주 마지막 거래일인 13일 뉴욕증시 3대 주가지수는 혼조로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.10% 올랐으나, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.40%와 0.91% 하락했다.



특히 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 내렸다.



엔비디아는 2.01% 하락하며 시가총액 4조 달러를 밑돌았고, 마이크론(-2.52%)과 샌디스크(-5.59%), SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)(-4.30%) 등 주요 반도체주 역시 동반 급락했다.



다만 세계 석유 시장이 공급 과잉 국면으로 진입할 수 있다는 전망이 나온 점은 증시 하단을 일부 떠받치는 재료다.



국제에너지기구(IEA)는 월간 석유 시장 보고서에서 "이란 전쟁 발발 이후 처음으로 글로벌 석유 공급이 수요를 앞지르면서 석유 시장이 다시 균형을 이룰 조짐을 보인다"며 4분기 공급 과잉을 예상했다.



이에 전장에서 12월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 0.20% 내렸고, 브렌트유 1월 인도분 선물은 0.02% 오르는 수준에 그쳤다.



삼성전자[005930]는 0.2%대, SK하이닉스는 1%대 내리는 중이다.



시가총액 상위 종목 중에선 삼성바이오로직스[207940](0.14%), KB금융[105560](0.19%), 현대차[005380](0.93%), 셀트리온[068270](0.70%) 등이 소폭 상승에 그치고 있고, SK스퀘어[402340]는 3.5%대, LG에너지솔루션[373220]과 삼성전기[009150]는 1% 안팎 하락 중이다.



업종별로 보면 IT서비스(2.37%)가 가장 많이 오르고 있고, 그다음으로 운송장비/부품(1.78%)과 통신(1.71%), 금속(1.70%), 오락/문화(1.51%), 운송/창고(1.21%) 등이 뒤를 잇고 있다. 반면 의료/정밀기기(-1.41%)와 전기/가스(-1.03%), 섬유/의류(-0.70%) 등은 내리는 중이다.



코스닥은 같은 시각 4.38포인트(0.63%) 내린 695.28을 나타내고 있다. 이후 하락률이 1%대로 확대됐다.



6.22포인트(0.89%) 오른 705.88로 출발해 한때 1.24% 오르기도 했다.



개인만 887억원 매수 우위로, 외국인은 561억원, 기관은 165억원 매도 우위를 나타냈다.



시총 상위주 중 에코프로[086520](2.75%)와 에코프로비엠[247540](3.41%), 레인보우로보틱스[277810](4.40%), 로보티즈[108490](3.29%) 상승세가 눈에 띄는 가운데, 주성엔지니어링[036930](-2.78%)과 심텍[222800](-4.09%), 이오테크닉스[039030](-2.10%), 원익IPS[240810](-3.09%) 등 반도체 장비주들은 내리고 있다.



반도체 및 디스플레이 장비용 부품을 주로 생산하는 영광와이케이엠씨[345290]는 이날 상장, 공모가 1만1천원 대비 20% 안팎 상승률을 보이고 있다.

<연합>

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