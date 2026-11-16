기안84, 3년 만에 개인전 연다…미공개 초기 습작 최초 공개

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 약 3년 만에 세 번째 개인전을 열고 신작과 미공개 초기 습작을 공개한다.

기안84는 2027년 1월 9일부터 3월 11일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 개인전 ‘기원(奇願·ODD WISHES)’을 개최한다. 2024년 두 번째 개인전 ‘기안도(奇案島): 기묘한 섬’을 선보인 이후 약 3년 만이다.

이번 전시의 제목인 ‘기원’은 ‘기이한 염원’을 뜻한다. 누구나 마음속에 품고 있는 바람과 소망을 주제로 기안84의 개인적인 경험과 상상력을 담은 작품들을 소개한다.

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전시에서는 새로운 ‘자화상’ 시리즈를 비롯해 ‘사랑’, ‘오션(OCEAN)’, ‘꿈의 기원’ 등 다양한 주제의 작품을 만날 수 있다. 지난 10여년간 작가가 경험한 감정과 삶의 변화를 비롯해 사랑과 인간관계, 반복되는 일상에서 벗어나고 싶은 욕망 등을 회화로 표현했다.

특히 이번 전시에서는 그동안 공개하지 않았던 초기 습작 원본이 처음 공개돼 눈길을 끈다. 자신의 표현 방식과 화풍을 찾아가던 시기의 드로잉부터 최근 작품까지 살펴볼 수 있도록 구성해 작가의 작품 세계가 형성된 과정을 보여줄 예정이다.

전시는 회화 감상뿐 아니라 패션과 라이프스타일 분야로도 영역을 넓힌다. 아이앱스튜디오(IAB STUDIO), 세이투셰(SAY TOUCHE), 프린트베이커리(print bakery) 등과 협업해 의류와 리빙 오브제, 한정판 판화 등 다양한 상품을 선보인다. 아이앱스튜디오 협업 의류는 전시장에서만 판매할 예정이다.

전시 공간은 지하 1층 메인 전시장과 지상 1층 체험 및 상품 판매 공간으로 구성된다. 관람객이 작품을 감상한 뒤 관련 상품과 체험 콘텐츠까지 접할 수 있도록 동선을 마련했다. 전시 기간에는 기안84가 직접 작품에 담긴 의미와 제작 과정을 설명하는 도슨트 프로그램도 운영한다.

관람 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지이며, 입장권 가격은 8400원이다. 1차 예매는 2026년 11월 20일 낮 12시부터 온라인 플랫폼 크림(KREAM)에서 시작한다.

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