골칫거리 위험목이 따뜻한 불씨로…영주시, 사랑의 땔감 지원

경북 영주시는 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 사랑의 땔감 나눠주기 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

사업은 생활권 재해우려목 제거사업에서 발생한 목재를 난방용 땔감으로 활용해 산림자원의 활용 가치를 높이고 어려운 이웃의 난방비 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

시는 생활권 재해우려목 제거사업을 통해 주택과 도로 등 시민 생활공간 주변에서 안전사고를 일으킬 우려가 있는 나무를 제거하고 이 과정에서 나온 목재를 난방용 땔감으로 재활용한다.

이번 나눔을 위해 80㎥의 땔감을 확보했다. 시는 오는 19일부터 20일까지 난방 취약계층 19가구에 땔감을 전달한다.

지원 대상은 화목보일러를 사용하는 기초생활수급자와 홀몸노인, 장애인 등이다. 가구별 생활 여건과 난방 지원 필요성을 고려한 맞춤형 지원에 중점을 뒀다.

시 관계자는 “시민 안전을 위해 제거한 나무가 어려운 이웃의 따뜻한 겨울나기에 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 산림자원을 효율적으로 활용하고 취약계층에 실질적인 도움이 되는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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