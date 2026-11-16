SK쉴더스·KT&G·콜마비앤에이치·효성까지…기업들, 나무 심는 이유

기업들의 환경경영이 탄소 배출량을 줄이는 데서 숲과 생태계를 직접 복원하는 활동으로 넓어지고 있다.

SK쉴더스 제공

나무를 심는 데 그치지 않고 생태계 교란식물을 제거하거나 훼손된 산림을 되살리는 방식이다. 보안·금융·제조 등 업종을 가리지 않고 기업들이 국립공원과 산림 복원 현장으로 향하고 있다.

16일 업계에 따르면 SK쉴더스는 북한산국립공원사무소와 함께 북한산국립공원 내 자연숲 복원 활동을 진행했다. 이번 활동에는 임직원 50여 명이 참여해 약 900㎡ 부지에 팥배나무와 국수나무, 생강나무 등 북한산에 자생하는 식물 800주를 심었다.

참가자들은 주변 생태계 교란식물도 제거했다. 활동 지역은 북한산국립공원 경계부로, 식생이 안정적으로 자리 잡기 위해 지속적인 관리가 필요한 곳이다.

SK쉴더스는 앞으로 식생 상태와 토양 침식 여부를 정기적으로 살피고 추가 식재와 생태계 관리 활동을 이어갈 계획이다.

이번 활동은 SK쉴더스가 환경경영의 범위를 넓힌 사례다. 그동안 사업 운영 과정에서 발생하는 온실가스 감축에 집중했다면 앞으로는 자연 생태계 회복과 생물다양성 보전에도 힘을 쏟겠다는 것이다.

SK쉴더스는 지난해 국내 보안업계 최초로 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)로부터 온실가스 단기 감축 목표를 승인받았다.

북한산에서는 다른 기업들의 산림 복원 활동도 이어지고 있다.

KT&G복지재단은 2013년부터 북한산 생태복원 활동을 펼쳐왔다. 지난해 5월에는 KT&G 임직원과 자원봉사자 100여 명이 참여해 황매화와 화살나무 등 북한산 자생종 1750그루를 심었다.

무단 경작과 생활폐기물, 불법시설물 등으로 훼손된 산림을 복원하기 위한 활동이다. 재단이 2013년부터 지난해까지 북한산 일대에 심은 나무는 모두 1만8250여 그루에 달한다.

활동 범위도 북한산에 한정되지 않는다. 강원도 양양 낙산사 인근 산불 피해 지역에는 2006년부터 2012년까지 약 3만8000그루를 심었다. 경북 울진 산불 피해 지역과 몽골 사막화 지역에서도 산림 복원 사업을 추진하고 있다.

금융업계에서는 신한라이프가 북한산 자연숲 복원에 힘을 보탰다.

신한라이프는 지난해 1월 국립공원공단과 업무협약을 맺고 1억원을 후원했다. 국립공원공단은 이 후원금을 활용해 북한산국립공원 내 노후 체육시설 등 사용하지 않는 시설 부지를 자연숲으로 복원하는 사업을 추진하기로 했다.

기존 시설이 차지했던 공간을 숲으로 되돌려 생태계 보전과 생물다양성 증진에 기여한다는 취지다.

계룡산국립공원에서도 비슷한 움직임이 나타나고 있다.

건강기능식품 제조기업 콜마비앤에이치는 지난달 7일 계룡산국립공원 밀목재 생태통로 일대에서 생태계 교란식물을 제거하고 자생식물을 심는 활동을 진행했다.

참가자들은 산딸나무와 산벚나무, 단풍나무 등 자생식물 1400주를 심어 약 3500㎡ 규모의 생육 기반지를 조성했다. 기존 식물의 생장을 방해하는 교란식물을 제거해 토종 식물이 안정적으로 자랄 수 있는 환경을 만드는 데 초점을 맞췄다.

콜마비앤에이치는 2024년부터 자연환경 복원·재생 프로젝트를 추진하고 있다. 회사는 이번 식재 활동으로 연간 약 11톤의 온실가스 감축 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다. 다만 이는 기업이 제시한 예상치로, 실제 감축 실적과는 구분해야 한다.

효성그룹도 훼손된 산림을 되살리는 사업에 참여하고 있다.

산림청 국립수목원은 지난 9월 효성화학, 대·중소기업·농어업협력재단, 민북지역국유림관리소와 함께 강원도 양구군 방산면 고방산리 일대에서 자생식물 식재 활동을 진행했다.

대상지는 과거 군사용 전술도로로 이용되다가 폐지된 산림 훼손지다. 이곳에 자생식물 12종을 심어 산림 생태계의 회복을 돕고 생물다양성을 높이는 사업이다.

기업들의 참여가 늘면서 국립공원공단도 민간 협력을 확대하고 있다. 지난 5월에는 삼성전자와 현대건설, SK텔레콤, 롯데케미칼, LG CNS, GS리테일 등 25개 기업·기관 관계자가 참여한 ESG 협력사업 설명회를 열었다.

당시 공단은 기후변화 대응을 위한 내화수림 조성과 해양 생태계 복원 등 기업들이 참여할 수 있는 사업을 소개했다.

기업들이 산림 복원에 관심을 두는 이유는 나무를 심는 활동이 탄소 흡수뿐 아니라 생물 서식지 보호와도 연결되기 때문이다. 훼손된 땅에 지역 자생종을 심고 교란식물을 제거하면 기존 산림의 회복을 도울 수 있다.

관건은 사후 관리다. 식재한 나무가 제대로 뿌리내렸는지, 교란식물이 다시 확산하지 않는지, 훼손된 토양이 안정적으로 회복되고 있는지 등을 꾸준히 확인해야 한다. 기업들의 환경보호 활동이 일회성 행사에 그치지 않고 실제 생태계 복원 성과로 이어질 수 있을지가 앞으로의 과제다.

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