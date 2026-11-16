李대통령, 필리핀으로 출발…오후 한-아세안 정상회의

이재명 대통령이 16일 필리핀 마닐라에서 개최되는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 서울공항을 통해 출국했다.



순방 첫날인 이날 오후에는 마닐라에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 '한-아세안 CSP(포괄적 전략동반자 관계) 비전'의 이행성과를 공유하고 협력 강화 방안을 논의한다.

필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 및 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 성남 서울공항 공군 1호기에 탑승 전 인사하고 있다. 연합뉴스

이어 한-메콩 정상회의에 참석해 메콩 국가들과 핵심광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의할 계획이다.



이 대통령은 이를 시작으로 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의까지 이어지는 3박 4일간의 정상외교 일정을 소화하게 된다.



특히 도널드 트럼프 미국 대통령도 아세안 정상회의와 APEC 정상회의에 참석할 것으로 알려진 만큼 이 대통령과 조우가 이뤄질지에 관심이 모인다.



북미 접촉 가능성이나 미·중·러 정상회담 성사 가능성에 이목이 쏠린 상황에서 한국 정부의 역할에 대해 이 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지도 눈여겨볼 대목이다.

<연합>

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