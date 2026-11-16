옷값 최대 93% 내린다…에이블리·지그재그·29CM·W컨셉, 연말 할인전

겨울 외투와 니트 등을 저렴하게 구매하려는 소비자를 잡기 위해 패션 플랫폼들이 대규모 할인 경쟁에 나섰다. 에이블리가 최대 93% 할인 행사를 시작한 데 이어 지그재그도 같은 날 블랙프라이데이에 돌입했다. 29CM와 W컨셉은 이미 연중 최대 규모의 할인전을 진행 중이다.

에이블리 제공

16일 유통업계에 따르면 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리는 이날부터 다음 달 3일까지 연중 최대 쇼핑 행사인 '에블프(에이블리 블랙프라이데이)'를 개최한다.

이번 행사에는 900개 이상의 쇼핑몰을 포함해 2000여 입점사가 참여한다. 패션부터 뷰티, 디지털·생활용품까지 상품을 최대 93% 할인된 가격에 선보인다.

매니크·블랙업·어텀 등 인기 쇼핑몰과 에잇세컨즈·예일·제너럴아이디어 등 패션 브랜드가 참여한다. 클리오·네이밍 등 뷰티 브랜드와 소니·인스탁스 등 디지털 브랜드 상품도 할인 대상이다.

모든 이용자에게 전 상품에 적용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰 4종을 제공한다. 인기 쇼핑몰에서 사용할 수 있는 최대 12% 중복 할인 쿠폰도 별도로 지급한다.

올해는 쇼핑몰·브랜드·뷰티·라이프 등 분야별로 할인 혜택을 집중하는 '카테고리 데이'를 운영한다. 기모 의류와 겨울 외투, 2027년 다이어리, 크리스마스 소품 등을 모은 테마별 특가전도 마련했다.

할인 상품을 가격대와 할인율별로 비교할 수 있는 '특가백서'에서는 회차별 추천 쇼핑몰을 공개하고 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다.

라이브 방송에는 34개 마켓이 참여해 상품을 최대 88% 할인 판매한다. 누적 구매 금액에 따라 받은 교환권을 에이블리 포인트나 모바일 상품권 등으로 바꾸는 행사도 열린다. 추첨을 통해 겨울 패션 상품을 무료로 받을 수 있는 이벤트와 최대 99% 할인 쿠폰 행사도 진행한다.

배송 서비스도 할인 경쟁에 가세했다. 에이블리는 지난 12일 선보인 당일 도착보장 서비스 '오늘도착' 적용 상품 일부를 이번 행사에 포함했다. 가격 할인에 배송 속도까지 더해 구매 수요를 확보하겠다는 구상이다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그도 16일 '직잭팟 블랙프라이데이'를 시작했다.

지그재그는 이번 행사에서 매일 최대 5만 포인트를 받을 수 있는 이벤트와 반값 특가 상품, 최대 99% 할인 쿠폰 등을 내걸었다. 추첨형 경품 행사와 라이브 방송도 진행한다.

두 플랫폼 모두 여성 패션을 주요 사업으로 하는 만큼 인기 쇼핑몰과 겨울 의류 판매를 놓고 경쟁이 벌어질 전망이다. 특히 같은 브랜드나 쇼핑몰이 여러 플랫폼에 입점한 경우 상품 할인율뿐 아니라 쿠폰 적용 조건과 배송비에 따라 실제 결제 금액이 달라질 수 있다.

무신사가 운영하는 29CM는 지난 9일부터 19일까지 '2026 겨울 이구위크'를 진행한다. 패션·홈·키즈·푸드 등 3000여개 브랜드가 참여해 최대 86% 할인 혜택을 제공한다.

이번 행사에서는 인기 브랜드를 48시간 동안 최대 70% 할인하는 '48시간 브랜드딜'을 새로 도입했다. 구매 이력이 없는 브랜드의 신상품을 구입하면 최대 30% 할인 혜택을 제공하고, 정상가 대비 70% 이상 할인된 상품으로 구성한 럭키박스도 판매한다.

오프라인 매장에서도 행사를 이어간다. 이구홈 5개 매장과 아동용품 편집숍 이구키즈 2개 매장에서는 10% 할인 혜택을 제공한다.

신세계그룹 계열 패션 플랫폼 W컨셉은 오는 25일까지 '더블유위크'를 연다. 패션·뷰티·라이프 분야에서 약 20만개 상품을 최대 85% 할인 판매한다.

매일 오전 10시에는 인기 상품을 정해진 가격에 한정 수량 판매하는 선착순 행사를 진행한다. 오후 6시에는 50% 할인 쿠폰도 발급한다.

그로브 니트와 프론투라인 레깅스 등을 특가 상품으로 선보이며, 550여개 브랜드가 24시간 한정 할인과 단독 특가에 참여한다. 서울 한남동의 오프라인 매장 'W한남'에서는 경품 행사도 진행한다.

패션 플랫폼들이 11월 할인 행사를 잇달아 여는 것은 겨울 의류 구매 수요와 연말 쇼핑 수요가 맞물리는 시기이기 때문이다. 소비자 입장에서는 선택지가 늘었지만, 최대 할인율만 보고 구매하는 것은 주의할 필요가 있다.

플랫폼마다 행사 기간과 쿠폰 발급 시간, 최소 결제 금액, 중복 할인 가능 여부가 다르다. 같은 제품이라도 최종 결제 금액을 비교해야 실제 할인 혜택을 확인할 수 있다.

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