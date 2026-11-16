20년 넘게 쥔 집은 팔고, 5년 미만 집은 안 판다…수도권 매도 양극화

지난 10일 서울 서초구 부동산 중개업소에 급매 안내문 등이 붙어 있다. 뉴시스

최근 3개월간 전국 집합건물 매도시장에서 보유기간에 따른 엇갈린 행보가 나타났다. 전체 매도인 수는 전년 동기보다 줄었으나, 20년 초과 장기보유 매도인은 오히려 증가한 것으로 집계됐다. 특히 서울은 전체 매도 감소세 속에서도 장기보유자의 매도가 늘었고, 경기는 장기보유 매도 증가율이 전체 증가율을 크게 웃돌았다.

16일 직방이 법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과, 2026년 8~10월 전국 집합건물 매도인은 15만 529명으로 전년 동기 대비 3.8% 감소했다. 반면 20년 초과 보유 매도인은 1만 3162명으로 같은 기간 11.9% 증가했다. 이에 따라 전체 매도인 중 20년 초과 보유자가 차지하는 비중도 7.5%에서 8.7%로 높아졌다.

이번 조사는 세제개편안이 발표된 8월부터 최근 통계가 확보된 10월까지 3개월간 접수돼 등기가 완료된 사건을 기준으로 삼았다. 등기는 계약 체결 후 일정 시차를 두고 진행되는 만큼 세제개편안 발표 이전 계약분도 포함됐다. 아파트·연립·다세대·오피스텔·상가 등 집합건물의 매매 소유권이전등기 신청 매도인을 집계했으며, 계약일 기준 실거래 통계와는 집계 시점 및 범위에 차이가 있다.

◆ 서울은 단기 매도 급감·장기 매도 증가, 경기는 장기 매도 35.1% 급증

8~10월 서울 집합건물 매도인은 전년 동기보다 13.7% 줄어들며 전반적인 위축세를 보였다. 그러나 20년 초과 보유 매도인은 오히려 13.2% 늘어나며 전체 흐름과 대조를 이뤘다. 전체 매도인에서 장기보유자가 차지하는 비중 역시 13.8%로 지난해 같은 기간보다 3.3%포인트 상승했다.

반면 비교적 최근 주택을 취득한 소유자의 매도는 큰 폭으로 줄었다. 서울의 5년 이하 보유 매도인은 전년 동기 대비 43.2% 감소했으며, 특히 4년 초과~5년 이하 구간에서 감소세가 두드러졌다. 10년 초과~20년 이하 구간에서도 증감이 엇갈려 장기보유자 전반의 매도 확대보다는 20년 초과 보유자의 처분 움직임이 시장을 주도한 것으로 풀이된다.

경기도는 전체 매도인이 전년 동기보다 12.7% 증가한 가운데 20년 초과 보유 매도인이 35.1% 급증했다. 전체 매도인 내 비중도 6.6%에서 8.0%로 확대됐다. 서울과 달리 전체 매도 규모가 커지는 상황에서 장기보유자의 매도 증가폭이 더욱 가팔랐다. 20년 초과뿐만 아니라 10년 초과~20년 이하 구간에서도 매도인이 늘었으나, 5년 이하 보유 매도인은 14.0% 줄어들며 보유기간별 온도차를 드러냈다. 결국 전국의 20년 초과 보유 매도인 증가세는 서울과 경기의 증가 인원이 타지역 감소분을 상쇄하며 견인한 셈이다.

◆ 대전·대구·인천 늘고 울산·충남·강원 줄어…지역·월별 흐름 엇갈려

수도권 외 지방에서도 20년 초과 보유 매도인의 증감은 지역별로 엇갈렸다. 대전은 전체 매도인이 전년 동기보다 소폭 줄었지만 20년 초과 보유 매도인은 19.9% 증가했다. 대구와 인천 역시 전체 매도 감소세 속에서 20년 초과 보유 매도인은 늘어난 것으로 나타났다.

이와 달리 울산은 20년 초과 보유 매도인이 31.0% 급감했으며, 충남과 강원도 각각 14.5%, 10.4% 줄었다. 장기보유 매도인의 증가 현상이 전국 모든 지역에서 일률적으로 나타나지는 않은 것이다. 지역별 가격 회복 수준과 매수 수요 뒷받침 여부가 장기보유자의 실제 처분 결정을 가르는 핵심 요인으로 작용했다는 해석이 나온다.

월별 추이에서도 지역 간 차이가 확인됐다. 전국과 경기는 8월부터 10월까지 두 달 연속 20년 초과 보유 매도인이 증가했다. 반면 서울은 9월 소폭 늘어난 뒤 10월에는 다시 감소세로 돌아서며, 전년 동기 대비 증가세에도 불구하고 최근 월별 흐름에서는 주춤한 양상을 보였다.

◆ 누적된 가격 상승 속 차익 실현 vs 대출·갈아타기 부담…향후 관건은 ‘후속 수요’

최근 서울 아파트 시장은 강남권을 중심으로 매물이 쌓이고 지역·단지별 가격 차별화가 심화하는 분위기다. 이러한 여건 속에서 20년 초과 장기보유자의 매도 증가는 그동안 누적된 자산가치를 실현하거나 포트폴리오를 조정하려는 움직임으로 해석된다. 가격 상승분이 큰 지역의 장기보유자일수록 차익 실현과 주거 이동을 적극 검토할 여지가 크기 때문이다.

반대로 취득한 지 5년 이하인 소유자는 매수가 대비 현재 시세, 대출 상환 부담, 대체 주택 마련 비용 등이 매도 시점을 제약하는 요인으로 작용하고 있다. 같은 시장 환경에서도 주택 취득 시점에 따라 처분 여건이 극명하게 갈리고 있다는 관측이다.

직방 김은선 빅데이터랩실 랩장은 “향후 부동산 시장에서는 장기보유자의 매도 자금이 어떤 후속 수요로 연결되는지가 핵심 변수가 될 전망”이라며 “처분 자금이 다른 주택 매수로 이어질 경우 지역 간 수요 이동과 연쇄 거래를 뒷받침할 수 있다”라고 말했다.

이어 “대체 주택 가격과 대출 규제 여건에 따라 매수 지역 및 평형이 달라질 수 있는 만큼, 단순 거래량이나 가격 지표 외에 매도인 구성 변화와 자금 이동 흐름을 함께 주시해야 할 시점이다”라고 덧붙였다.

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