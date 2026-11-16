“당신한테 안 어울려요”…외신도 반한 남대문 ‘스카프 아저씨’ 입담

손님들에게 물건을 사지 말라고 만류해 인기를 끈 ‘스카프 아저씨’가 CNN과 영국 가디언 등 외신에도 소개됐다. 특유의 입담과 재치 있는 농담이 국내외에서 화제를 모으고 있다.

인스타그램 '@nam_dadaguri' 캡처

미국 CNN은 15일(현지시간) ‘한국의 인기 스카프맨은 손님들에게 물건을 사지 말라고 한다. 그런데도 손님들은 줄을 선다’는 제목의 기사를 통해 남대문 스카프 아저씨의 독특한 영업 방식과 인기를 소개했다.

CNN은 취재를 위해 사흘 연속 남대문시장의 가게를 찾았지만, 마지막 날에야 가게 문을 닫는 그를 잠시 만날 수 있었다고 전했다. 앞서 여러 언론사의 인터뷰 요청을 거절한 것처럼 CNN의 인터뷰 요청에도 응하지 않았다고 설명했다.

매체가 전한 그의 영업 방식은 일반적인 판매 전략과 정반대다. 상품의 장점을 설명하며 구매를 권하는 대신 손님들에게 스카프가 필요 없다거나 어울리지 않을 것이라며 구매를 만류한다.

“형편없는 물건만 판다는 걸 알고 오셨어요?”, “개집에 걸어둘 스카프를 사러 오신 것 아니었나요?” 등의 농담으로 손님들을 웃게 만든다. 때로는 손님의 쇼핑 습관을 놀리거나 상품을 사지 말라고 타박하기도 한다.

CNN은 이를 일종의 역심리 전략으로 소개하면서 그의 유머가 손님들을 끌어들이는 핵심 요인이라고 분석했다. 거침없는 말투와 재치 있는 농담이 기분 전환을 선사하고, 마치 유쾌한 할머니의 이야기를 듣는 것 같다는 반응도 나온다고 전했다.

CNN에 따르면 스카프 가격은 6개에 1만원으로, 약 7달러 수준이다. CNN은 “사람들에게 중요한 것은 상품 자체가 아닌 것 같다”고 짚었다. 실제로 스카프를 구매하는 것보다 그를 직접 만나 입담을 듣기 위해 가게를 찾는 손님들도 적지 않다고 전했다.

그의 인기는 SNS를 통해 빠르게 확산했다. 인스타그램 팔로워는 10만명을 넘어섰고 유튜브에서도 관련 영상이 꾸준히 주목받고 있다. 온라인에서의 인기에 힘입어 쇼핑몰도 개설했다. 첫 판매 물량은 24시간 만에 매진됐으며, 주문이 한꺼번에 몰리자 고객들에게 주문 취소를 요청하기도 한 것으로 전해졌다.

한국어 농담을 알아듣지 못하는 외국인 관광객들도 가게를 찾는다. CNN은 남대문시장이 수백 개의 상점과 노점이 미로처럼 얽힌 서울의 대표적인 전통시장이라며, 상인과 고객이 직접 흥정하고 관계를 쌓는 공간이라는 점도 함께 소개했다.

그의 신상에 관해서는 알려진 내용이 많지 않다. 결혼해 자녀가 있으며, 수년간 남대문시장에서 다양한 상품을 판매해 왔다는 정도다. 가게 영업시간조차 정확히 알려지지 않아 방문객들이 문이 열렸는지 확인해야 하는 상황이라고 CNN은 전했다.

앞서 영국 일간 가디언도 지난 12일 ‘스카프 아저씨’의 인기를 조명했다. 가디언은 그가 “돈 쓰지 마세요. 당신한테 안 어울려요”라는 식의 농담과 솔직한 말투, 손님을 향한 칭찬으로 SNS에서 유명해졌다고 보도했다.

잘생긴 외모로 ‘스카프리오’라는 별명도 얻었다. 스카프와 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오의 이름을 합친 별칭이다. 영상은 온라인에서 수백만 회 조회됐으며, 일반 고객뿐 아니라 라이브 방송을 진행하는 스트리머들도 그의 가게를 찾고 있다고 가디언은 전했다.

CNN은 SNS를 통해 유명해진 해외 상인들의 사례도 소개했다. 이탈리아 베네치아에서 관광객들에게 소매치기 위험을 알리는 모니카 폴리와 튀르키예 이스탄불에서 길거리 음식을 판매하며 외모로 화제를 모은 알페르 테멜 등이 대표적이다.

그러면서 SNS가 누구나 유명인으로 만들 수 있는 시대지만, 남대문 스카프 아저씨는 인플루언서가 되려는 사람처럼 보이지 않는다고 평가했다. 자신의 상품을 살 가치가 없다고 말하는 역설적인 방식으로 오히려 사람들의 관심을 끌고 있다는 것이다.

CNN은 “가게 앞에 길게 늘어선 줄을 보면 손님들은 그의 말을 듣지 않는 모양”이라고 덧붙였다.

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