푸틴·시진핑 만나는 트럼프, ‘동맹’ 나토 정상회의는 뒷전

사상 초유의 미·중·러 3국 정상회의 개최가 임박한 가운데 정작 미국 중심의 북대서양조약기구(NATO·나토)는 오는 2027년도 정례 정상회의 성사마저 불투명한 상황이다. 나토의 핵심 경쟁 상대가 바로 중국 그리고 러시아라는 점에서 국제사회 판도가 완전히 뒤바뀌고 있음을 여실히 보여준다.

벨기에 브뤼셀에 있는 나토 본부 전경. ‘OTAN’은 프랑스, 이탈리아, 스페인 등에서 쓰이는 나토의 약칭이다. 세계일보 자료사진

15일(현지시간) AP 통신에 따르면 에디 라마 알바니아 총리는 최근 기자들과 만난 자리에서 “나토 정상회의 개최 시기에 대해서는 아직 합의된 입장이 없으며, 내년(2027년)에는 확실히 열리지 않을 것”이라고 밝혔다. 나토는 매년 한 차례 회원국 중 한 곳에서 연례 정상회의를 개최해 왔는데, 올해 7월 튀르키예 앙카라에 이어 2027년에는 알바니아 수도 티라나에서 열릴 예정이었다.

동서 냉전 당시 동유럽 공산주의 국가들 중 하나로 소련(현 러시아) 영향권에 속했던 알바니아는 체제 전환 이후인 2009년 나토에 가입했다.

라마 총리는 “만약 2028년에 정상회의가 있다면, 그 장소는 티라나가 될 것”이라고 말해 나토 정상회의가 2027년은 확실히 건너뛰고 2028년에야 재개할 가능성을 내비쳤다. 이와 관련해 마르크 뤼터 나토 사무총장은 “나토는 정상회의 개최에 유연한 입장을 갖고 있다”며 “필요할 때 정상회의를 연다”는 모호한 입장을 취했다.

외신들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 나토 회원국의 국방 예산 기준에 크게 못 미치는 알바니아에서 나토 정상회의가 열리는 경우 트럼프의 분노가 폭발할 것을 우려한 조치라는 분석을 내놓았다. 트럼프는 두 번째 임기 개시 후 줄곧 나토 동맹국들에게 ‘국내총생산(GDP) 대비 5% 이상의 방위비 지출’을 요구하고 있다.

미·중·러 정상이 오는 19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 3자 회의를 갖는다. 왼쪽부터 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA·AFP·신화연합뉴스

2000년대 들어 나토에 가입한 옛 동구권 국가들 가운데 알바니아는 경제력이 가장 취약한 편이다. 나토 회원국이면서도 아직 유럽연합(EU)에는 가입하지 못한 점이 이를 보여준다. 지난 2025년 알바니아의 GDP 대비 국방비 지출은 1.48%로 나토 32개 회원국 중 최하위를 기록했다. 알바니아는 올해 국방비 지출 규모를 GDP 대비 2.15%까지 올린다는 복안이나, 트럼프의 기대에는 한참 못 미친다.

이처럼 나토 동맹국들을 압박하는 트럼프는 오는 19일 중국 선전(深圳)에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 3국 정상회의를 갖는다. 나토가 1949년 당시 공산주의 종주국 소련에 맞설 목적으로 창설되고 2020년대 들어선 중국을 핵심 견제 대상으로 삼고 있는 점을 감안하면 뜻밖이다. 이를 두고 일각에선 “트럼프가 피아(彼我) 구별을 못한다”고 꼬집기도 한다.

미·중·러 정상이 셋이서만 따로 모여 국제 정세 전반을 논의하는 것은 이번이 처음이다. 2차대전 말기인 1945년 2월 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 윈스턴 처칠 영국 총리, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장 ‘3거두(巨頭)’가 만나 전후 국제질서 수립에 관해 논의한 얄타 회의와 비교해 ‘제2의 얄타 회의’란 전망이 나오는 이유다. 서방 동맹으로서 나토의 미래가 암울함을 보여주는 사례라는 분석도 제기된다.

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