비, 결혼 9년 차에도 사랑꾼…"아침에 봐도 예뻐"

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 화면 캡처

가수 겸 배우 비가 아내 김태희를 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

15일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에서는 블랙핑크 지수와 에이티즈 산, 우영이 게스트로 출연한 가운데 다음 주 방송 예고편이 공개됐다. 예고편에는 비와 가수 성시경의 출연 장면이 담겨 시청자들의 기대를 모았다.

이날 김성주는 비를 소개하며 “10년 만에 유부남 냉장고로 돌아왔다”고 말했다. 과거와 달리 한 가정의 남편이자 두 딸의 아빠가 된 비는 결혼 생활에 대한 이야기를 꺼냈다.

비는 아내 김태희를 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 “사랑하는 사람과 결혼했다”며 “아침에 눈 떠도 감동이 있다. ‘이래도 예쁘구나’ 싶다”고 말했다. 결혼 후 시간이 흘렀음에도 여전히 아내를 향한 설렘이 남아 있음을 드러내며 남다른 사랑꾼 면모를 보였다.

두 딸을 키우는 아빠로서의 일상도 공개했다. 비는 “아이들 등원은 제가 시킨다. 운동회도 꼭 참석한다”고 밝혔다. 특히 아이들의 운동회에서는 남다른 승부욕을 발휘한다고 전해 웃음을 안겼다.

그는 “무조건 이기려고 한다. 이기려고 작전회의도 한다”고 털어놨다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 아빠로서의 모습이 눈길을 끌었다.

이어 비와 김태희 부부가 함께 사용하는 냉장고도 공개됐다. 냉장고 안에는 장모님이 직접 챙겨준 음식과 김태희가 준비한 반찬 등이 담겨 있었다. 가족을 향한 정성이 고스란히 느껴지는 냉장고에 출연진들의 관심이 쏠렸다.

비는 냉장고 속 음식들을 소개하며 “장모님이 해주실 때가 있다”, “제 아내가 한 것”이라고 설명했다. 소주가 발견되자 아내가 탈취용으로 좋다고 해 넣어뒀다는 이야기도 전했다.

이를 지켜보던 성시경은 비의 결혼 생활에 부러움을 드러냈다. 그는 “상대적 박탈감을 느낀다”며 “저도 ‘제 장모님’, ‘제 아내가’라고 말하고 싶다. 그것도 보통 아내여야죠”라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 두 사람은 연예계 대표 부부로 꾸준히 관심을 받고 있다.

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