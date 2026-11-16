고경표, 면허취소 수준 음주운전 인정…"전적으로 제 잘못…활동 중단"

배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 사실을 인정하고 사과했다.

고경표는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘죄송합니다. 고경표입니다’라는 제목의 사과문을 게재했다.

그는 “11월 14일 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었다”며 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라고 밝혔다.

이어 “새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다”며 “제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다”고 고개를 숙였다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준인 0.08% 이상이었던 것으로 전해졌다.

고경표는 사고 당시 상황에 대해서도 직접 설명했다. 그는 “청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다”며 “차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈고, 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸다”고 전했다.

이어 “두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨다. 화를 내셔도 드릴 말씀이 없는 상황이었는데 더 당황스럽고 죄송해서 어디라도 숨고 싶은 심정이었다”며 “제 잘못에 대해 책임지겠다고 다시 한번 사과드리고 경찰을 기다렸다”고 덧붙였다.

특히 고경표는 과거 음주운전 예방을 강조했던 자신의 발언까지 언급하며 반성의 뜻을 전했다. 그는 “음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다”며 스스로에 대한 부끄러움을 드러냈다.

실제로 고경표는 2023년 3월 한국도로교통공단 유튜브에 공개된 안전운전 캠페인 영상에 출연해 “음주운전도 안 되고 과속 운전도 안 된다”며 안전운전을 당부한 바 있다. 당시 안전운전 홍보대사로 활동했던 만큼 이번 사고를 향한 비판도 이어질 것으로 보인다.

고경표는 이번 사안으로 피해를 입은 관계자들과 팬들에게도 사과했다. 그는 “지금 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 더 죄송하다”며 “같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다”고 밝혔다.

이어 “저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송하다”며 “오랫동안 응원해 주신 분들과 저를 만나기 위해 기다려 주신 분들, 작품과 방송을 시청해 주신 모든 분께도 사과드린다”고 전했다.

고경표의 음주운전 여파는 방송가로도 번지고 있다. MBC ‘놀면 뭐하니?’와 tvN ‘식스센스: B사이드’, ‘놀라운 토요일’ 측은 시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집해 방송할 방침이다.

다음 달 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 예능 ‘대탈출: 도시괴담’ 역시 재편집에 들어간다. 제작진은 다수의 출연진이 함께 추리를 이어가는 프로그램 특성상 편집에 한계가 있을 수 있지만 고경표의 노출 분량을 최대한 조정하겠다는 입장을 밝혔다.

오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN ‘보검 매직컬 2’도 이번 사안의 영향을 피하기 어려울 전망이다. 영화 ‘원조x떡집’의 배급사 쇼박스 역시 고경표와 관련한 대응 방안을 논의 중이라고 전했다.

오는 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 두 차례 진행될 예정이었던 단독 팬미팅 ‘2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트’의 개최 여부에도 관심이 쏠린다.

고경표는 사과문을 통해 “예정된 활동을 모두 중단하겠다”며 “경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다”고 약속했다.

끝으로 그는 “이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠다. 정말 죄송하다”고 거듭 사과했다.

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