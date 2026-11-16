찬 공기 내려와 쌀쌀한 아침…동해안 비·강원 산지 눈[오늘날씨]

월요일인 16일은 전국이 대체로 흐린 가운데 동해안을 중심으로 비가 내리겠다. 강원 높은 산지에는 눈이 내리는 곳도 있겠다. 아침 기온은 일부 지역에서 전날보다 큰 폭으로 떨어지겠지만 낮에는 기온이 올라 일교차가 크겠다.

사진 = 뉴시스

기상청에 따르면 이날 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지에는 비가 내리겠다. 강원 높은 산지에는 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상된다. 경남 동부와 경북 내륙에는 오전부터, 제주도와 경남 서부에는 밤부터 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안 5~30㎜, 부산·울산과 경북 남부 동해안·북동 산지 5~20㎜다. 울릉도·독도와 제주도는 5㎜ 안팎, 경북 내륙(서부 내륙 제외)과 경남(중부 제외)은 5㎜ 미만으로 예상된다. 강원 높은 산지(고도 1000ｍ 이상)에는 1~5㎝의 눈이 쌓이겠다.

아침 최저기온은 3~11도, 낮 최고기온은 12~19도로 예보됐다. 주요 지역별 아침 최저기온은 서울 8도, 인천 7도, 춘천 6도, 대전 5도, 광주 6도, 대구 7도, 부산 11도, 제주 12도다. 낮 최고기온은 서울·인천·대전 17도, 춘천 15도, 강릉 12도, 광주·전주·제주 19도, 부산 18도 등이다.

당분간 기온은 평년보다 높겠지만 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 일부 남부 내륙을 중심으로 아침 기온이 전날보다 5~10도가량 떨어지겠다. 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의해야 한다.

새벽부터 오전 사이 충남권 남부 내륙과 충북 중·남부, 전라권, 경남 서부 내륙에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다. 강원 산지 역시 낮은 구름이 유입되면서 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

강원 높은 산지에는 비나 눈이 얼어 도로 살얼음이 발생할 수 있어 차량 운행 시 감속하고 안전거리를 확보해야 한다. 동해 남부 북쪽 안쪽 먼바다와 경북 북부 앞바다에는 바람이 시속 30~60㎞로 강하게 불고 물결이 1.5~3.5ｍ로 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 전국이 대체로 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 수도권과 충북은 새벽까지, 대전·세종·충남과 호남권은 오전까지 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

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