오스트리아 대통령의 과거사 직시 [김태훈의 의미 또는 재미]

쿠르트 발트하임(1918∼2007)은 오스트리아 외교관이었다. 그는 1960년대 외교부 장관, 1970년대 유엔 사무총장에 이어 1980∼1990년대 오스트리아 대통령을 지냈다. 일반인들은 꿈도 못 꿀 출세가도를 달린 발트하임의 인생 말로는 비참했다. 대선 선거운동이 한창이던 1985년 발트하임이 2차대전 당시 나치 조직원이자 독일군 장교로서 민간인 학살 등 전쟁 범죄에 깊숙이 관여한 정황이 드러난 것이다. 비록 그는 논란을 딛고 1986년 대통령에 취임했으나 곧 국제사회의 ‘왕따’로 전락했다. 일국의 국가원수이면서도 미국 행정부의 ‘입국 금지 대상자’ 명단에 오르는 수모를 겪었다. 임기 중 제대로 된 정상 외교 한 번 해보지 못하고 1992년 대통령에서 물러났다.

알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령이 15일(현지시간) 독일 베를린 국회의사당에서 열린 독일 ‘국민 애도의 날’ 추도식에 참석해 연설하고 있다. 이는 1·2차 세계대전 당시 희생된 군인 등 모든 독일인을 기리는 기념일이다. 오스트리아는 1938∼1945년 독일의 일부였다. AP연합뉴스

수백년간 유럽의 열강이던 오스트리아 제국이 지금의 작은 공화국으로 쪼그라든 것은 1차대전 패전의 결과다. 1920∼1930년대 내내 독일과 이탈리아 두 강대국 사이에 낀 오스트리아의 운명은 바람 앞의 촛불 같았다. 아니나다를까, 1938년 아돌프 히틀러 총통이 이끄는 나치 독일이 오스트리아를 무력으로 차지했다. 그 자신이 오스트리아 출신이어서 그랬는지 히틀러는 이 나라를 독일의 ‘식민지’나 ‘보호령’으로 삼는 대신 독일 국토에 편입했다. 흔히 ‘안슐루스’(Anschluss)로 불리는 독일·오스트리아 합병이다.

2차대전 내내 오스트리아 남성들은 독일군에 징집되거나 자원으로 입대해 전장에서 싸웠다. 전쟁 기간 오스트리아 장병 약 25만명이 전사한 것으로 추정된다. 전후 독일에서 분리된 오스트리아는 독일처럼 미국·영국·소련(현 러시아)·프랑스 4개국의 분할 점령 아래 놓였다. 독일이 전범의 오명을 뒤집어 쓰고 동·서독으로 분단된 것과 달리 오스트리아는 1955년 4대 전승국으로부터 주권을 온전히 돌려받으며 중립국으로 거듭났다. 전쟁 당시 독일의 일부였음에도 오스트리아는 나치의 흑역사에 관해 ‘사면’을 받은 셈이다. 오스트리아 국민 사이에 “우리도 전범”이란 자책감은 사라지고 “우리도 피해자”라는 의식만 확산했다.

15일(현지시간) 독일 베를린 국회의사당에서 독일 ‘국민 애도의 날’ 추도식이 열린 가운데 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령(오른쪽)과 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령이 나란히 행사장에 앉아 있다. 로이터연합뉴스

15일 독일 ‘국민 애도의 날’(Volkstrauertag)을 맞아 베를린 국회의사당에서 추도식이 엄수됐다. 이는 1·2차 세계대전 당시 희생된 군인 등 모든 독일인을 기리는 기념일이다. 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령 곁에 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령도 함께했다. 판데어벨렌은 지난 2023년 이스라엘을 향해 “(독일뿐 아니라) 오스트리아도 홀로코스트(유대인 대학살)의 기억을 보존할 의무가 있다”고 말한 바 있다. 이날도 그는 자국민을 향해 “과거사에서 배우고 이를 토대로 미래를 열어 나가야 한다”고 당부했다. 80대에 접어든 노(老)대통령의 자기 반성이 묵직하게 가슴을 울린다.

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