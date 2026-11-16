젠슨 황 사임 후폭풍…국민연금 1.6조 빠질 때 서학개미 4300억 샀다 [숫자 뒤의 진실]

엔비디아 주가가 젠슨 황 최고경영자(CEO) 사임 발표 이튿날인 13일(현지시간) 162.85달러에 마감했다. 이사회가 독립 조사를 발표하기 직전 거래일인 6일보다 12.75% 낮다. 사임 공식 발표 전날인 11일과 비교하면 6.26% 떨어졌다.

엔비디아 로고가 새겨진 반도체 칩과 전자회로 기판. 엔비디아는 인공지능(AI) 반도체 시장을 이끄는 미국 기업이다. 연합뉴스

국민연금이 9월 말에 보유한 5103만3345주를 그대로 들고 있었다면, 6일부터 13일까지 엔비디아 주식 평가액은 약 1조6229억원 줄었다. 국내 개인투자자는 반대로 움직였다. 9~13일 결제 기준으로 엔비디아를 3억1975만달러(약 4274억원)어치 순매수했다.

◆국민연금 미국 주식 1위 ‘엔비디아’…주가 1달러에 평가액 682억원 출렁

국민연금이 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 3분기 보유주식 보고서(13F)를 보면, 9월 말 엔비디아 보유량은 5103만3345주이고 평가액은 116억5499만달러다. 공시 대상 증권 가운데 가장 많고, 애플과 마이크로소프트(MS)보다도 많다. 13F 전체 평가액은 1587억3885만달러이고, 이 중 엔비디아가 7.34%를 차지한다.

엔비디아는 6일 186.64달러에 거래를 마쳤다. 사임 발표 당일인 12일 166.19달러로 내렸고, 13일 2.01% 더 빠졌다. 5거래일 동안 주당 23.79달러가 떨어졌다.

같은 보유량을 적용하면 13일 기준 평가액은 약 83억1078만달러로, 6일보다 12억1408만달러 적다. 13일 서울 외환시장 주간거래 종가(달러당 1336.7원)로 환산하면 약 1조6229억원이다. 사임 공식 발표 직전인 11일 종가(173.73달러)를 기준으로 하면 감소액은 약 7422억원이다.

비교 시점을 9월 말로 잡으면 달러 기준 평가액은 33억4422만달러 줄었다. 13일 환율로 환산하면 약 4조4702억원이다. 같은 보유량과 환율을 적용하면 주가가 1달러 움직일 때마다 평가액이 약 682억원씩 변한다.

◆엔비디아 주가 떨어지자 서학개미는 4300억원어치 샀다

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로 집계를 보면, 국내 투자자는 9~13일 결제 기준으로 엔비디아를 3억1975만달러어치 순매수했다. 독립 조사 발표부터 사임 발표까지 주가가 떨어지던 기간이다.

사태는 8일(현지시간)에 시작됐다. 이날 엔비디아 이사회는 외국 정보기관이 황에게 접근했다는 의혹을 독립 조사한다고 발표했다. 외신들은 미국 당국이 중국 정보기관과 연계됐다고 의심하는 인물이 관련됐다고 보도했다.

이사회는 당시 국가 안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 없다고 밝혔다. 황은 같은 날 직원들에게 보낸 공개 메시지에서 혼외관계를 인정하고 가족과 임직원에게 사과했다. 조사에는 협조하겠다고 했다. 이사회는 10일 준 김 전 뉴욕남부연방검찰청 검사장 대행과 그가 속한 로펌 왁텔에 조사를 맡겼다.

SEC 공시에 따르면 이사회는 11일 황의 사임을 수리하고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했다. 회사는 12일 이 사실을 공식 발표했다. 1993년부터 이사로 있던 하비 존스가 엔비디아의 첫 이사회 의장을 맡았다. 사임 공시에는 보수를 환수할지가 나오지 않았다.

◆미 재무장관 “차기 CEO는 외부에서”…HSBC, 목표주가 170달러로 하향

엔비디아는 CEO 승계 계획을 외부에 공개한 적이 없다. 황은 33년 동안 회사를 이끌면서 임원 60여 명에게서 직접 보고를 받았다. 이사회는 사업 운영과 고객 약속, 제품 로드맵에 차질이 없을 것이라고 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 15일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 엔비디아가 차기 CEO를 외부에서 찾아야 한다고 말했다. 이사회와 외부 법률자문단에는 수출 규제 준수 문제에 10일 안에 답하라고 요구했다. 엔비디아 이사회는 13일 잠재 후보 누구에게도 공식적으로 연락하지 않았다고 밝혔다.

월가는 투자의견을 낮추고 있다. HSBC는 투자의견을 매수에서 보유로 낮추고, 목표주가를 365달러에서 170달러로 내렸다. 정식 CEO가 정해질 때까지 주가가 오르기 어렵다는 판단이다.

앤서니 새글림베네 아메리프라이즈 파이낸셜 수석 시장전략가는 로이터통신에 기술주와 AI 관련 투자가 한동안 변동성을 겪을 것이라고 말했다. 엔비디아에 대한 신뢰가 손상됐다는 평가도 내놨다.

◆CEO 논란 첫 보도 전후 3거래일…주가 시장보다 평균 3.1% 더 하락

미국 스탠퍼드대 데이비드 라커 교수와 브라이언 타얀 연구원은 2016년 연구에서 38건을 분석했다. 2000~2015년 CEO의 부적절한 행동이 10건 넘게 보도된 사례들이다.

첫 보도일을 포함한 3거래일(보도 전 거래일, 보도일, 다음 거래일) 동안 시장 움직임을 뺀 주가 수익률은 평균 -3.1%, 중간값 -1.1%였다. 58%에서 CEO가 물러났다. 55%에서는 이사회가 독립 검토나 조사를 벌였다. 34%는 주요 고객 이탈이나 당국 조사 같은 문제를 추가로 겪었다.

11건은 같은 기간 주가가 시장보다 더 올랐다. CEO 해임 발표에 대한 주가 반응은 평균 -0.8%였다. 연구진은 논란의 유형과 주가 반응 사이에서 뚜렷한 관계를 찾지 못했다. 이 연구만으로 엔비디아 주가의 방향을 예측하기는 어렵다.

◆18일 새벽 실적 발표…새 경영진 첫 시험대

엔비디아는 미국 서부시간 17일 오후 1시20분쯤 2027회계연도 3분기 실적을 공개하고, 오후 2시 콘퍼런스콜을 연다. 한국시간으로는 18일 오전 6시20분과 7시다. 크레스 임시 CEO의 서면 실적 해설은 실적이 공개된 직후 올라온다.

회사가 8월에 내놓은 3분기 매출 전망은 1080억달러(±2%)다. S&P글로벌이 12일 공개한 비저블알파 집계 시장 예상치는 1093억달러다. 회사 전망에는 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 포함되지 않았다.

엔비디아 주가 급락으로 국민연금 보유 주식 평가액이 약 1조6000억원 감소한 반면, 국내 개인투자자들은 약 4274억원어치를 순매수한 상황을 표현한 이미지. AI 생성 이미지

이번 실적 발표는 황이 물러난 뒤 새 경영진이 시장에 처음 나서는 자리다. 투자자들은 실적 외에 AI 반도체 수요, 주요 고객사의 투자 계획, 제품 공급 일정, 후임 CEO를 언제 뽑을지를 확인하려 할 것으로 보인다.

국민연금이 보유량을 유지했다면 평가액은 실적 발표 뒤 주가에 따라 다시 바뀐다. 이번 감소분은 주가 하락으로 생긴 평가상 변동이고, 팔아서 확정한 손실이 아니다. 국민연금은 국내외 주식과 채권, 대체투자에 자산을 나눠 장기로 운용해 엔비디아 한 종목의 단기 등락으로 전체 성과를 판단하기는 어렵다.

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