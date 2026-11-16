美 항공대란 이틀 만에 입장 낸 트럼프 “바이든 정부 탓”

도널드 트럼프 미국 대통령이 항공교통 전면 중단 사태가 발생한 지 이틀만인 15일(현지시간) 사태의 책임을 조 바이든 전 행정부에 돌렸다. 트럼프 대통령은 노후 항공관제 시스템을 전면 개편할 수 있도록 의회에 신속한 예산 승인을 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “바이든 행정부는 연방항공청(FAA)에 재앙이었다. 그들이 손대는 일마다 잘못됐다”며 “막대한 돈을 어리석게 써 낡고 고장 난 시스템을 손대기 전보다 더 악화시켰다”고 주장했다. 이어 “우리는 항공관제 시스템을 구축할 기술과 계획을 갖고 있다”며 의회에 신속한 자금 지원을 요구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 후속 게시글에서 “현재 항공관제 시스템의 상당 부분이 50년이나 됐다”며 “이미 작업을 시작했지만 찔끔찔끔 할 게 아니라 한꺼번에 해야 한다”고 했다. 그는 “의회는 반드시 승인해야 한다”며 “바이든 행정부는 이 일을 수년이나 지연시켰다”고 주장했다.

앞서 FAA는 13일 오후 3시 53분(미 동부시간) 항공관제 통신 장애로 미 전역 공항에 ‘지상 중지(ground stop)’ 조치를 내렸다. 지상 중지는 항공기의 출발을 일시적으로 제한하는 조치다. 조치는 약 4시간 20분간 이어졌다. FAA에 따르면 13일 하루 약 1만2462편이 결항했으며, 이 가운데 주요 항공사 항공편은 9082편이었다.

숀 더피 교통장관은 14일 기자회견에서 FAA 계약업체인 ‘L3해리스’가 노후 구리선을 광섬유 케이블로 교체하는 과정에서 관제 통신망에 과부하가 발생한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 당국은 작업 과정에 문제가 있었는지, 라우터에 결함이 있었는지 조사하고 있다. 더피 장관은 사태 당일 의회에 항공관제 시스템을 전면 개편하는 데 필요한 예산 500억 달러(약 67조원)를 요구했다.

FAA가 전국 단위 지상 중지 조치를 내린 것은 2023년 1월 11일 이후 처음이다. 당시 FAA는 계약업체 직원들이 항공고시보(NOTAM) 시스템의 데이터베이스를 동기화하는 과정에서 파일을 실수로 삭제한 것으로 잠정 파악했다. 당시 전국 이륙 중지 조치는 약 1시간 50분간 이어졌다.

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