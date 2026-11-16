평택시, 고립·은둔 청년 사회 복귀 돕는다…내년 사업 대폭 확대

경기 평택시가 사회적 관계가 단절된 채 외부 활동을 기피하는 고립·은둔 청년들의 일상 회복과 사회 복귀를 돕기 위해 맞춤형 지원 체계를 강화한다.

15일 평택시에 따르면 시 청년지원센터는 최근 고립·은둔 청년 지원사업인 일상 회복 프로그램 ‘언박싱미’ 성과공유회를 열고 지난 6개월간의 운영 결과와 향후 확대 방안을 논의했다.

평택시청

센터는 그동안 온·오프라인을 아우르는 입체적 발굴 체계를 가동해 고립·은둔 상태에 놓인 지역 청년 20명을 찾아냈다. 이들에게는 전문 심리검사와 상담을 통한 마음 회복 프로그램은 물론, 개인별 회복 속도에 맞춘 단계별 자립 지원과 진로·직업 탐색, 봉사활동 기회를 제공해 사회와 다시 연결될 수 있도록 도왔다.

이와 함께 별도의 심리 지원 창구인 ‘마음 이야기’를 운영해 심리적 어려움을 호소한 청년 71명에게 전문 상담 서비스를 연계했다.

시는 고립·은둔 청년의 완전한 사회 정착을 위해서는 단발성 지원을 넘어 지속적 관리가 필수라고 보고 내년도 사업을 확대할 방침이다. 외부 노출을 꺼리는 청년들을 위해 비대면 프로그램을 새로 도입하고, 기존 참여자 간 경험을 나누는 자조 모임과 가족의 이해를 돕는 부모교육도 신설한다.

평택시 관계자는 “고립·은둔 청년의 변화는 일상의 작은 실천에서 출발한다”며 “회복의 발걸음이 중단되지 않도록 주변의 따뜻한 관심과 촘촘한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지