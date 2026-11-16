출퇴근 前 제설 끝낸다…경기도 ‘안심제설+717’ 가동

경기도가 올겨울 기습 폭설과 도로 결빙으로 인한 출퇴근길 교통 대란과 안전사고를 막기 위해 예방 중심의 제설 체계를 본격적으로 가동한다. 사전 제설 시점을 구체화하고 인공지능(AI) 기반의 예측 시스템을 도입해 재난 대응에 나선다는 구상이다.

15일 경기도에 따르면 도는 이날부터 내년 3월15일까지 4개월간을 ‘겨울철 도로 제설 대책 기간’으로 정하고, 자연재난 종합대책인 ‘경기안심제설+717’을 추진한다.

경기도의 제설 차량이 제설제를 살포하고 있다. 연합뉴스

기존에는 출퇴근 시간 전 제설을 권고하는 수준이었으나, 올해부터는 출근 전인 오전 7시와 퇴근 전인 오후 5시를 사전 제설 완료 목표 시점으로 명확히 규정했다. 도 재난안전대책본부가 사전 제설 개시를 전파하고 시·군별 제설제 살포 이행 현황을 점검해 출퇴근 시간대 도로 혼잡을 최소화할 방침이다.

특히 올해는 광역자치단체 중 처음으로 AI와 빅데이터를 활용한 ‘경기도 도로살얼음(블랙아이스) 분석시스템’을 운영한다. 기온과 습도, 노면 온도 등 기상 데이터를 실시간 분석해 결빙 위험 구간을 사전에 예측하는 기술이다. 도는 분석된 위험 정보를 31개 시·군 및 경찰 등 유관기관과 공유해 위험 구간 제설제 사전 살포와 집중 순찰에 활용할 계획이다.

도는 총 3만5790개 노선(2만1179㎞)의 원활한 관리를 위해 제설제 14만4001t과 제설 차량 2326대, 장비 4710대를 확보했다. 아울러 기상 상황에 따른 5단계 비상근무체계와 24시간 모니터링을 가동하고, 터널·교량 등 상습 결빙 취약 구간에 장비와 자재를 전진 배치해 빈틈없는 도로 안전망을 구축할 예정이다.

배성호 경기도 건설국장은 “겨울철 도로 안전은 강설 후 신속한 작업만큼이나 기상 상황을 미리 파악해 대응하는 것이 핵심”이라며 “새롭게 도입한 도로 살얼음 분석시스템과 24시간 상황관리 체계를 총동원해 도민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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