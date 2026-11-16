외곽∼도심 출근길 빨라진다… 서울 4개 노선 급행버스 시동

16일 첫차부터 도봉·강동·상암·강서 등 서울 외곽에서 도심 주요 업무지구까지 빠르게 이동할 수 있는 ‘간선급행버스’ 4개 노선이 시범운행을 시작한다. 일반버스보다 정차 정류소가 평균 45.8% 줄어들어 이동시간이 약 10% 단축될 것으로 기대된다.

강동자고지에서 충정로역까지 운행하는 간선급행버스 급행370번. 서울시 제공

서울시는 시민들의 출퇴근길 혼잡과 이동 부담을 줄이기 위해 지난달 발표한 ‘대중교통 급행 운영 방안’을 이날부터 본격 시행한다고 밝혔다. 새롭게 도입되는 중앙차로 간선급행버스는 기존 간선버스와 동일한 경로를 운행하되 주요 정류소에만 정차하는 방식이다. GTX·광역급행버스 등 급행교통 서비스가 상대적으로 부족한 서울 외곽지역 시민들의 출근길 이동 편의를 높이기 위해 도입됐다.

시범운행 4개 노선은 △급행150번(도봉차고지∼시청역) △급행370번(강동차고지∼충정로역) △급행470번(상암차고지∼시청역) △급행605번(강서차고지∼영등포역)이다. 평일 오전 4시쯤부터 출발하며 새벽시간대 1회와 오전 출근시간대 2회 등 노선별로 하루 3회씩 운행한다.



시는 급행버스를 쉽게 구분할 수 있도록 차량 행선판에 ‘급행150’, ‘급행370’ 등 노선번호를 별도로 표시하고, 차량 내부에는 정차 정류소와 무정차 구간을 구분한 노선안내도를 부착해 이용 편의를 높일 계획이다.



16일 첫차부터 9호선 열차운행시간도 달라진다. 오전 5시40분부터 7시까지 개화역에서 중앙보훈병원역으로 향하는 상선 방향의 급행·일반열차 운행 비율이 기존 ‘급행1 대 일반1’에서 ‘급행2 대 일반1’로 조정된다. 급행열차 두 대를 운행한 뒤 일반열차 한 대를 운행하는 방식으로, 이른 아침 급행열차를 이용할 기회가 늘어날 예정이다. 승객이 몰리는 시간에 맞춰 열차를 집중 투입하는 시점도 앞당긴다. 출근시간대 집중투입 시작 시점을 기존 오전 6시30분에서 오전 5시40분으로 50분 앞당기고, 퇴근시간대에는 기존 오후 4시30분∼7시에서 오후 4시∼6시30분으로 30분 앞당겨 운영한다.

이번 개편으로 오전 시간대 9호선 급행열차 수송력은 11만640명에서 12만4470명으로 12.5% 확대된다. 급행·일반열차를 합친 전체 수송력도 4.8% 증가하며 평일 열차 운행횟수는 기존 492회에서 500회로 8회 늘어난다. 열차 운행이 확대되면서 출퇴근길 9호선 급행열차의 혼잡도도 완화될 전망이다. 출근시간대 개화·김포공항 방면(하선) 급행열차 최고혼잡도는 192.5%에서 172.1%로 20.4%포인트 낮아지고, 중앙보훈병원 방면(상선)도 182.3%에서 174.2%로 개선될 것으로 예상된다. 퇴근시간대 개화·김포공항방면(하선) 최고혼잡도 역시 180.5%에서 160.3%로 20.2%포인트 낮아질 전망이다.



출근시간대에는 열차를 기다리는 시간도 줄어든다. 오전 7시부터 8시30분까지 중앙보훈병원 방면 급행·일반열차 배차간격은 기존 6분20초에서 6분으로 단축되고, 개화·김포공항 방면 급행열차도 기존 6분30초∼12분에서 6분30초∼8분으로 줄어든다.



여장권 시 교통실장은 “시행 초기 운행상황을 면밀히 살피고 현장 관리에도 만전을 기하겠다”고 말했다.

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