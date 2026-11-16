“달빛 아래 운현궁서 전통혼례 어때요”

“전통혼례를 올리는 게 로망이었는데, 밤의 운현궁이라면 더 특별할 것 같았습니다. 밤하늘 아래 전통 혼례복을 입고 서로 마주 보며 식을 시작한 순간이 가장 기억에 남습니다.”



14일 서울 운현궁 노락당에서 야간 전통혼례를 올린 신랑과 신부의 소감이다. 노락당은 고종과 명성황후가 혼례를 올린 장소다.

14일 서울 종로구 운현궁 노락당에서 신랑과 신부가 전통혼례를 올리고 있다. 서울시 제공

15일 시에 따르면 전날 운현궁 노락당에서 처음 개최된 야간 낭만 예식은 문화시설 야간 개방을 확대하는 ‘서울 컬처나잇’과 연계한 사업이다. 한옥과 박물관 등 문화시설의 마당이나 로비를 저녁 예식 공간으로 활용한다.



올해 예식 장소로 운영하는 시설은 운현궁을 비롯해 서울공예박물관, 한성백제박물관, 서울역사박물관 4곳이다. 운현궁에서는 야간 조명이 어우러진 한옥에서 전통혼례를 올릴 수 있다. 서울공예박물관은 한옥 처마와 현대 건축이 어우러진 야외 잔디마당을 소규모 예식 공간으로 활용한다. 한성백제박물관은 한성백제홀과 서울백제어린이박물관 앞마당을, 서울역사박물관은 로비를 예식 장소로 제공한다.



부부가 결혼의 의미를 되새기는 ‘리마인드 웨딩’에도 활용할 수 있다. 시설별 이용 조건에 따라 약혼식이나 웨딩 스냅사진 촬영도 가능하다. 야간 예식을 희망하는 시민은 서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 누리집을 통해 상담을 신청할 수 있다. 운영 일정과 수용 인원, 이용 조건, 비용은 시설별 안내와 상담을 통해 확인할 수 있다.



시는 앞으로 야간 예식 장소를 확대할 계획이다. 서울시립미술관 서소문본관 앞마당은 2027년 3월부터 예식 공간으로 운영할 예정이며 현재 예약을 받고 있다. 이 밖에도 시설별 특성과 운영 여건을 고려해 새로운 문화공간을 발굴할 방침이다.



민수홍 시 문화본부장은 “앞으로도 각 공간의 역사와 저녁 풍경을 살린 야간 예식 장소를 확대해 시민들이 문화시설을 더욱 다양하게 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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