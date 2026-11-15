고려아연 프로젝트 크루서블 순항…대규모 전력 사용 승인

고려아연이 미국 정부 등과 함께 약 74억달러(현 환율기준 약 10조 원)를 투자해 추진하는 테네시주 핵심광물 통합제련소 건설사업인 ‘프로젝트 크루서블’이 현지 전력 공급 기관으로부터 대규모 전력 사용 승인을 받았다. 앞서 미국 연방정부의 인허가 패스트트랙 제도인 FAST-41에 편입된 데 이어 최종 환경영향평가(EA)를 통과한 바 있다. 이번에는 통합제련소 운영에 필요한 전력 공급 기반까지 확보하면서 사업 추진에 한층 탄력이 붙을 전망이다.

신규 제련소 크루서블 메탈즈 건설 부지 및 크루서블 징크 제련소 전경. 고려아연 제공

고려아연은 미국 테네시강유역개발공사(TVA)가 지난 10일(현지시간) 이사회를 열고 자회사 크루서블 징크(Crucible Zinc)의 전력 사용 요청을 승인했다고 밝혔다. TVA 이사회가 승인한 안건은 100㎿(메가와트)를 초과하는 대규모 전력 사용 건이다. 프로젝트 크루서블의 전력 계약용량은 230㎿로 TVA는 오는 2029년부터 전력 공급을 개시한다.

TVA는 미국 남동부 지역의 전력 생산·공급과 송전망 운영을 담당하는 연방 공기업이다. 7개 주에 걸쳐 1000만 명 이상의 주민에게 전력을 공급하는 미국 최대 공공 전력 공급기관이다. 원자력, 수력, 천연가스 등 다양한 발전원을 활용해 전력을 생산하며 산업용 전력요금은 미국 100대 전력회사 고객 중 90% 이상이 부담하는 요금보다도 낮다.

고려아연은 프로젝트 크루서블이 원활히 추진될 수 있도록 TVA와 긴밀하게 협의해 왔다. 앞서 올 5월 최윤범 회장은 미치 그레이브스(Mitch Graves) TVA 이사회 의장을 만나 통합제련소 건설에 필요한 초기 전력 수요 확보와 안정적 운영을 위한 전력공급망 구축의 중요성을 강조하며 적극적인 협조를 요청하기도 했다. 당시 고려아연은 프로젝트 일정에 맞춰 전력 인프라 구축을 추진해온 TVA 측에 감사를 표하는 한편 추가 송전 인프라 투자의 필요성, 장기 전력공급 체계 및 비용 회수 방안 등에 대해서도 구체적 논의를 진행했다. 미치 그레이브스 TVA 이사회 의장은 “프로젝트 크루서블은 테네시주 차원을 넘어 연방정부 입장에서도 중요한 프로젝트인 만큼 전력 공급에 차질이 없도록 노력할 것”이라고 언급했다.

프로젝트 크루서블은 미국 연방정부, 주정부, 유관기관 등의 전폭적 지원을 받고 있다. 올 4월 미국 연방허가개선운영위원회는 프로젝트 크루서블을 신속 인허가 제도 ‘FAST-41’ 적용 대상으로 편입했다. 테네시주와 연방허가개선운영위가 업무협약(MOU)을 체결한 이후 첫 지정 사례다.

올 9월에는 미국 정부의 최종 환경영향평가(Final EA)도 통과했다. 전쟁부는 국가환경정책법(NEPA)에 의거해 대기질, 온실가스, 수자원, 생물·문화자원, 폐기물, 유해물질, 교통, 사회·경제적 영향 등을 종합 검토한 뒤 ‘중대한 환경영향 없음 결정(FONSI)’을 확정했다. 최종 환경영향평가 결과는 TVA가 전력 인프라 지원 여부를 판단하고 미국 연방정부와 주정부 등이 후속 인허가를 검토할 때 활용하는 참고자료다.

프로젝트 크루서블은 고려아연이 울산 온산제련소에서 50년 이상 축적한 제련 기술력과 운영 노하우를 활용해 미국 테네시주에 대규모 통합제련소를 건설해 직접 운영하는 사업이다. 미국 정부가 지정한 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 12종과 반도체 황산 등을 생산할 계획이다. 고려아연은 2027년 착공해 2029년부터 일부 제품의 상업생산을 개시할 예정이며 테네시주에 총 400개 이상의 신규 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있다.

고려아연 관계자는 “TVA가 크루서블 징크의 전력 사용 요청을 승인하면서 향후 테네시주 통합제련소의 안정적 운영 여건이 마련됐다”며 “이번 전력 사용 승인을 계기로 통합제련소 착공 준비에 박차를 가하는 한편 미국 정부, 현지 관계기관 등과 긴밀히 협력해 프로젝트 크루서블을 성공적으로 완수해 나가겠다”고 밝혔다.

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