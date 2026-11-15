“AI 문명 만든 CEO”…박현주 미래에셋회장, ‘젠슨 황 복귀’ 온라인 청원 동참

미래에셋그룹 박현주 회장이 사생활 논란 등으로 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 경영 복귀를 촉구하는 온라인 청원에 동참했다. 명확한 진상 규명 없이 이뤄진 전격적인 사퇴 결정이 글로벌 인공지능(AI) 생태계는 물론 대규모 자금을 투입한 국내외 투자자들에게 막대한 피해를 줄 수 있다는 판단에서다.

미래에셋그룹 박현주 회장이 지난 4월 서울 중구 예금보험공사에서 열린 국민성장펀드 제2차 전략위원회 회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

15일 금융투자업계에 따르면 박 회장은 최근 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 온라인 청원 ‘스탠드 위드 젠슨’(Stand with Jensen)에 이름을 올렸다. 이 청원은 엔비디아 이사회가 독립적인 조사를 거쳐 황 전 CEO의 교체가 회사 이익에 부합한다는 명백한 증거를 제시하기 전까지 그를 복귀시켜야 한다는 취지로 진행되고 있다. 공정한 조사와 소명 기회를 보장하고 이사회 결정 근거를 투명하게 공개하라는 요구도 담겼다.

박 회장도 엔비디아 이사회의 결정이 지나치게 성급했다는 우려를 전한 것으로 알려졌다. 특히 “황 전 CEO는 문명을 만든 CEO다. 글로벌 인공지능(AI) 생태계에 문제가 될 수 있다”고 말한 것으로 알려졌다. 관련 의혹에 대한 충분한 조사와 사실관계 확인이 이뤄진 뒤 거취를 결정해도 늦지 않다는 시각이다.

특히 주가 급락에 따른 국내 투자자들의 손실 우려가 청원 동참의 주요 배경으로 꼽힌다. 현재 국내 투자자들이 보유한 엔비디아 주식 규모는 약 30조원에 달하고, 이 중 미래에셋자산운용의 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품을 통한 간접투자 금액만 약 5조원에 이른다. 스캔들이 처음 불거진 지난 9일 이후 엔비디아 주가가 10% 이상 급락하면서 국내 투자자들의 평가손실도 눈덩이처럼 불어난 상태다.

미래에셋그룹 관계자는 “회사가 고유 계정으로 엔비디아 주식을 직접 보유하고 있지는 않지만, 고객과 투자자 보호 차원에서 청원에 동의한다”고 설명했다.

앞서 황 전 CEO는 중국 정보기관 연계설이 제기된 여성과의 외도 및 사내 혼외 관계 등 사생활 의혹이 잇따라 불거지자 지난 12일(현지시간) CEO와 이사직에서 사임했다. 다만 중국 정보기관 연루 의혹 등은 아직 사실관계가 확정되지 않아 조사가 진행 중이다. 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 하비 존스를 초대 이사회 의장으로 임명해 수습에 나섰다.

황 전 CEO의 복귀를 요구하는 청원에는 주주와 엔비디아 전·현직 직원들이 대거 가세하면서 이날 서명자가 14만명을 넘어섰다. 박 회장 외에도 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO를 비롯해 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 와이콤비네이터 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등 글로벌 기술기업 수장들이 잇따라 지지 의사를 표명했다.

시장은 17일 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표에서 이번 사태에 대한 수습책과 향후 경영 방향이 어떻게 제시될지 주목하고 있다.

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