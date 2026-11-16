경기 7562억 더 빚 낸다… 누적 8조 채무 ‘눈덩이’

극심한 세수 결손과 재정난에 직면한 경기도가 내년에도 대규모 빚을 내 살림을 꾸린다. 부족한 세입을 메우기 위해 지방채 발행과 기금 차입 카드를 다시 꺼내 들면서 전체 채무는 8조원 안팎으로 불어날 전망이다.



15일 경기도가 도의회에 제출한 ‘2027년도 본예산안’에 따르면 내년 전체 예산 규모는 올해보다 5.3%(2조1369억원) 늘어난 42조1946억원으로 편성됐다. 외형상 역대 최대이지만 국고보조사업 증가분을 제외하면 도가 자체적으로 활용할 수 있는 가용재원은 1조6500억원으로 올해(4조595억원)보다 2조4095억원 급감했다.



재원 고갈에 직면한 도는 내년 본예산 편성을 위해 지방채 2462억원을 추가 발행한다. 아울러 통합재정안정화기금(4100억원)과 지역개발기금(1000억원)에서 5100억원을 차입해 총 3조494억원의 가용재원을 확보한다.



이에 따라 최근 3년간 지방채 누적 발행액만 1조9072억원에, 이자(2507억원)를 포함한 상환 원리금은 2조원을 훌쩍 넘기게 됐다. 미래 위기에 대비해야 할 기금의 차입 누적액까지 더하면 내년부터 도가 갚아야 할 전체 채무는 기존 7조415억원에서 8조원 안팎으로 치솟는다. 여기에 지역상생발전기금 4000억원 등 법정경비와 본청 공무원 3개월치 인건비 900억원마저 본예산에서 제외한 채 내년 추가경정예산으로 미루는 고육지책을 택했다.



다만, 도는 이렇게 편성한 예산안에 생명·안전·취약계층·민생사업 등의 우선 추진 의지를 담았다. 유·초·중·고등학교 급식비 지원 2445억원, 농어민 기회소득 지원 375억원, 산모신생아 건강관리 지원 554억원, 어린이집 교직원 처우개선 및 대체인력 지원 416억원 등이다.



도는 시·군 도비보조사업의 경우 기존 보조율을 유지하기로 했다. 당초 30% 수준으로 조정하려 했지만 시·군에 재정 부담을 떠넘긴다는 지적이 나오자 한 발 물러선 것이다.



재정 한파가 거세지면서 도민 203만명이 참여한 대표 환경정책인 ‘기후행동 기회소득’ 사업은 시행 2년여 만에 결국 폐지 수순을 밟게 됐다. 도는 보상 없이 캠페인 형태로 사업을 유지하는 방안도 검토했으나 앱 서버 유지·관리비로만 매년 최소 20억원 이상이 소요되는 것으로 추산되자 연말 사업 종료를 결정했다.

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