털 빠지는 너구리… ‘개선충 감염’ 비상

인천 연수구 송도에서 온몸에 털이 빠진 너구리가 발견되고 있어 주민들이 우려의 목소리를 내고 있다. 전문가들이 해당 동물 사이에서 퍼진 것으로 추측하고 있는 개선충은 사람에게도 옮겨 주의가 요구된다.



15일 연수구 등에 따르면 송도에서 개선충 감염 너구리 구조 요청 신고·민원이 잇따르고 있다. 올해 1∼11월(12일 기준) 송도 관할의 연수구에 들어온 너구리 구조·포획 요청 민원은 89건(개선충 38건)이다. 지난해 1년간 접수한 49건보다 82% 증가했다. 올해 인천시 야생동물구조관리센터가 신고를 받고 도움을 준 관내 너구리는 78마리로 집계됐다. 센터에서 구조한 너구리 상당수는 개선충에 감염돼 건강 상태가 악화한 것으로 파악됐다.



옴진드기과의 개선충은 피부 속에 파고들어 알을 낳으며 살아가는 기생충으로, 사람이나 반려동물도 감염될 수 있다. 다만 사람에게 전파될 경우 가려움증을 비롯한 가벼운 증상만 발현한 뒤 며칠이 지나면 낫는 사례가 대부분이다.



최근 송도의 한 고등학교에는 털이 빠진 너구리가 교내로 들어와 학생들에게 야외활동을 자제하라고 안내했다. 센터 측은 “송도는 너구리 활동지인 녹지·수로가 잘 조성됐다”며 “또 고양이 사료를 주는 곳이 많은 데다 천적도 없다 보니 개체 수가 증가 추세에 있다”고 설명했다.

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