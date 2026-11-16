두 배 적금·청년 예산제… 충북표 ‘맞춤 도정’

충북도가 청년 세대의 변화와 현실적 요구를 반영한 ‘청년 맞춤형’ 정책으로 도정의 판을 새롭게 짠다. 까다로운 조건으로 문턱이 높았던 기존 제도를 과감히 손질하는 대신 사회초년생의 초기 자산 형성을 돕는 금융 지원책을 신설하고 청년에게 직접 정책 설계 권한을 부여하는 등 실질적인 체감도를 높이는 데 힘을 쏟기로 했다.



15일 도에 따르면 내년 1월 모집 절차를 거쳐 4월부터 ‘충북 사회초년생 청년 두배 적금’이 본격적인 운용에 들어간다. 앞서 도는 지난 10일 새마을금고중앙회와 업무협약을 맺고 도내 거주 19∼29세 일하는 미혼 청년을 대상으로 한 자산형성 지원사업 추진을 확정했다.

10일 충북 청주시 충북도청에서 신용한 충북도지사(가운데)와 조봉업 새마을금고중앙회 지도이사(왼쪽) 등이 ‘청년의 자산형성 및 지역정착을 위한 업무협약’을 맺은 뒤 기념 촬영하고 있다. 충북도 제공

우선 지원 방식을 청년 눈높이에 맞췄다. 청년이 매월 10만원을 저축하면 도와 시·군이 10만원을 1대 1로 매칭 지원한다. 여기에 새마을금고가 연 9.46% 상당의 우대이자(20만원)를 더해 2년 만기 시 본인 적립금(240만원)의 두 배가 넘는 총 500만원의 목돈을 손에 쥘 수 있다. 가입 기간 중 결혼하거나 출산할 경우 새마을금고에서 각 10만원의 축하금도 추가로 지급한다. 도는 이를 통해 도내 일하는 청년 약 10만명 중 10% 수준인 1만여명이 혜택을 볼 것으로 기대하고 있다.



두배 적금 도입의 이면에는 기존 ‘충북행복결혼공제사업’의 한계와 정책적 진화가 자리하고 있다. 2018년 전국 최초로 도입된 행복결혼공제는 미혼 근로자·농업인·소상공인이 5년간 매월 30만원을 적립하면 지자체와 기업이 매칭 지원해 최대 4800만원(이자 별도)을 지급하는 제도다. 시행 초기 첫 만기자 97명의 평균 근속연수가 9년 이상을 기록하는 등 성과도 냈다.



하지만 비혼·만혼 추세와 잦은 이직이라는 시대 변화 앞에 ‘5년 내 혼인 및 근속 유지’라는 수령 조건은 높은 진입 장벽이 됐다. 실제로 사업 시행부터 올해 9월 말까지 누적 신청자 2849명 중 41.1%에 달하는 1172명이 중도 이탈하거나 신청을 취소했다. 특히 근로자의 중도 이탈률은 48%에 육박했다. 신규 신청자 역시 2024년 253명에서 올해 108명으로 반토막 나면서 도는 내년부터 신규 모집을 중단(기존 가입자는 만기까지 유지)하고 더 많은 청년이 부담 없이 참여할 수 있는 두배 적금으로 정책 방향을 선회했다.

도는 청년을 도정의 주체로 세우는 제도적 기반도 다진다. 두배 적금 역시 지난 7월 신용한 충북도지사 취임 직후 열린 충북청년도정참여단 발대식에서 ‘청춘북도팀’이 낸 아이디어를 신 지사가 즉각 수용해 4개월 만에 정책화한 상향식 정책이다.



도는 이런 기조를 확산하기 위해 최근 3.59대 1의 경쟁률을 뚫고 창업가·직장인·학생·농업인 등 각계 청년 100명으로 구성된 도지사 직속 ‘충북도 청년위원회’ 선발을 마쳤다. 이달 말 공식 출범하는 청년위원회는 청년들이 직접 선출한 청년위원장이 도지사와 함께 공동위원장 겸 ‘명예도지사’로 활동하며 ‘청년주도 예산제’를 통해 ‘By the Young 충북’을 이끄는 구심점 역할을 맡는다. 도 관계자는 “더 많은 청년이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 제도를 개편했다”고 설명했다.

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