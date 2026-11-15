나현 9단, 대통령배 첫 우승…강유택 9단과 326수 혈투 끝 반집 차 정상

나현 9단이 강유택 9단과 326수에 걸친 접전을 벌인 끝에 대통령배 첫 우승을 차지했다.

15일 한국기원에 따르면 나현 9단은 이날 경북 안동국제컨벤션센터에서 열린 제8회 대통령배 전국바둑대회 프로 부문 결승에서 강유택 9단에게 326수 만에 흑 반집승을 거뒀다.

15일 한국기원에 따르면 나현 9단은 이날 경북 안동국제컨벤션센터에서 열린 제8회 대통령배 전국바둑대회 프로 부문 결승에서 강유택 9단에게 326수 만에 흑 반집승을 거뒀다. 한국기원 제공

15일 한국기원에 따르면 나현 9단은 이날 경북 안동국제컨벤션센터에서 열린 제8회 대통령배 전국바둑대회 프로 부문 결승에서 강유택 9단에게 326수 만에 흑 반집승을 거뒀다. 한국기원 제공

초반부터 팽팽하게 맞선 두 기사의 승부는 중반 전투에서 조금씩 균형이 기울었다. 흑을 잡은 나 9단은 우상귀에서 상변으로 이어진 전투에서 우위를 확보하며 승기를 잡았다. 그러나 강 9단이 끝내기에서 집 차이를 좁히며 추격에 나섰다. 나 9단은 중반에 벌어놓은 우세를 끝까지 지켜내며 반집 차 승리를 완성했다.

이번 우승은 나 9단에게 대통령배 첫 정상이라는 의미도 있다. 그는 32강에서 백찬희 6단을 꺾은 뒤 안국현·김승재·송지훈 9단을 차례로 제압하고 결승에 진출했다.

나 9단은 우승 직후 “최근 성적이 좋지 않아 처음에는 큰 기대를 하지 않았다”며 “일찍 탈락하면 안동 관광을 할 계획이었는데 운 좋게 계속 이겨 관광할 시간이 없었다”고 웃었다. 이어 “결승 마지막에는 계가가 잘되지 않아 어려웠지만 우승하게 돼 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

강 9단은 최민서 6단과 황재연 7단, 송규상·심재익 8단을 연파하고 결승에 진출했지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 그는 “결승전이 가장 어려웠고 아쉬운 대국이었다”면서도 “안동에서 좋은 음식으로 환대받아 즐거웠다”고 말했다.

이번 승리로 나 9단은 강 9단과의 통산 상대 전적에서도 9승7패로 우위를 이어갔다.

우승 상금은 1500만원, 준우승 상금은 700만원이다. 시상식에서는 김정현 안동시바둑협회장이 나현과 강유택에게 각각 상금과 트로피를 전달했다.

제8회 대통령배 전국바둑대회는 안동시체육회와 한국기원, 대한바둑협회가 공동 주최하고 대한바둑협회와 한국기원, 안동시바둑협회가 공동 주관했다.

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