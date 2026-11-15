"한일 문화 교류"...포항 '재팬 위크' 23일까지 행사

부산 일본 총영사관은 경북 포항시와 공동으로 한일 양국의 지역 간 문화 교류 활성화를 위해 '2026 포항 재팬 위크'를 열고 있다고 15일 밝혔다.

'재팬 위크(JAPAN WEEK)'는 1998년 한일 양국 정부가 발표한 공동 선언을 바탕으로, 한국의 지방 도시에서 다양한 일본 문화를 소개한다.

2026 포항 재팬위크 행사 포스터. 포항시 제공

올해는 포항에서 13~23일 일본 영화 상영·시네마 토크·우키요에(일본 전통 판화) 전시·일본 요리 및 사케 워크숍 등 문화 행사를 연다.

오스카 츠요시(大塚剛) 부산 일본 총영사는 지난 13일 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 권원직 경북도 국제관계대사, 나주영 포항상공회의소 회장, 박성진 한동대 총장, 소고 슌스케 일본 국제교류기금 서울문화센터 소장 등이 참석한 가운데 오프닝 리셉션을 열었다.

리셉션은 '포항 재팬 위크'의 성공을 기원하며 참석자들이 문화 교류 활성화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

특히 포항시와 교류 30주년을 맞이한 조에츠시 사케 등 일본 각지에서 들여온 신선한 해산물 등을 제공해 일본과 포항의 문화를 공유하고 소통을 이어갔다.

오스카 츠요시 총영사는 "일본과 경상도 지역은 오랜 교류의 역사 속에서 특별한 관계로, 포항시는 일본과 한국이 국교 정상화 이후 쌓아 온 협력의 역사를 상징한다"며 "포항 재팬 위크로 포항과 일본의 단단한 관계가, 엄중한 국제 정세에 일본과 한국의 공조를 발전시킬 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편 ‘포항 재팬 위크’는 지난 14일 효자아트홀에서 영화 ‘퍼펙트 데이즈’ 상영·시네마 토크, 13~23일 포항시 평생학습원 꿈담갤러리에 우키요에(일본 전통 판화)를 전시한다. 누구나 사전 신청 없이 무료로 관람할 수 있다.

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