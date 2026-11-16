마통 잔액, 4년3개월 만에 최대 수준...고스란히 삼전닉스 빚투 外 [한강로 경제브리핑]

‘빚 내서 투자’하는 일명 빚투가 증가하면서 시중은행의 마이너스통장(마통) 잔액이 4년3개월 만에 최대 수준으로 올라섰다. 코스피 지수가 5000 초반으로 급락하자 저가 매수를 노린 빚투 움직임에 연말 자금 수요, 생활비 충당용 인출 등이 맞물린 결과로 보인다. 문제는 이렇게 빚 내서 투자한 자금이 고스란히 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 쏠렸다는 점이다. 반도체 대형주에 대한 쏠림 현상이 여전히 높은 수준으로 유지되면서 특정 종목에 집중된 신용융자가 증시 변동성을 키울 수 있다는 우려가 나온다.

지난 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수와 삼성전자, SK하이닉스 거래가가 표시돼 있다. 뉴시스

◆늘어나는 빚투, 몸집 불리는 마이너스통장

15일 금융권에 따르면 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행의 마이너스통장 잔액은 12일 기준 44조2632억원으로 집계됐다. 이는 2022년 8월 말(44조7699억원) 이후 4년3개월 만에 최고 수준이다. 이달 12일 동안 마통 잔액은 지난달 말(43조5950억원)보다 6682억원(1.5%) 늘었다. 이는 10월 한 달 증가액 6115억원을 웃도는 수준이다.

올해 1월 말 39조7380억원이던 5대 은행의 마통 잔액은 4월 말까지 39조원대를 유지했다. 이후 코스피가 급등하자 빚투 수요가 몰리면서 5·6월 두 달 동안 3조7000억원 가까이 증가했다. 마통 잔액은 은행의 대출 한도 축소와 코스피 급락에 8·9월 감소로 돌아섰으나 10월부터 다시 늘고 있다. 한국은행이 최근 발표한 ‘10월 금융시장 동향’에 따르면 지난달 신용대출을 포함한 기타대출 잔액은 1조7000억원 늘면서 전체 가계대출을 끌어올렸다. 한은은 “10월 개인 투자자들의 주식 순매수가 신용대출에 영향을 준 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

약정 한도 대비 실제 사용 잔액 비율인 마통 소진율도 높아졌다. A 은행의 소진율은 지난해 말 43.0%에서 지난달 말 47.3%, 이달 12일 48.0%로 상승했다. B 은행도 같은 기간 40.2%, 45.1%, 46.1% 등으로 높아졌다.

최근 마통 잔액 증가의 배경으로는 코스피 저가 매수 수요가 꼽힌다. 시중은행 관계자는 “증시가 반등할 때 신속하게 자금을 투입할 수 있도록 마이너스통장을 활용하면서 매수 시점을 노리는 것 같다”고 분석했다. 종가 기준 지난달 28일 6012.44였던 코스피 지수는 지난달 30일 5730.74로 내려온 데 이어 이달 9일 5018.85까지 급락한 후 5200∼5300대를 오가고 있다.

통상 연말에 은행들이 가계대출 문턱을 높여 새로 대출 받기가 힘든 데다 최근 물가 상승과 양극화로 마통에서 생활비를 빼쓰는 수요가 더해진 것도 잔액 증가로 이어졌을 것으로 추정된다.

이달 들어 마통 잔액이 급증한 가운데 대출 금리는 상승 추세여서 차주 부담이 커질 전망이다. 은행연합회에 따르면 5대 은행의 9월 신규 취급액 기준 신용한도대출(마이너스대출) 단순평균 금리는 연 5.48%에 달했다. 5대 은행의 신용한도대출 단순평균 금리는 6월 연 4.97%에서 7월 연 5.01%로 0.04%포인트 오르며 5%대로 진입한 데 이어 8월 0.16%포인트, 9월 0.31%포인트 상승했다. 내달 미국 기준금리 인상 전망이 강한 데다 이달 26일 한은도 금리를 0.25%포인트 올릴 가능성이 점쳐져 당분간 고금리 기조가 이어질 것으로 예상된다.

한편 5대 은행의 정기예금 잔액은 12일 기준 1046조1960억원으로, 지난달 말(1030조4880억원)보다 15조7080억원 증가했다. 정기예금 잔액은 10월 한 달 동안 24조4009억원 늘어난 데 이어 이달에도 증가세가 지속됐다. 5대 은행 정기예금 잔액은 7월 35조5401억원, 8월 20조2920억원, 9월 8552억원 증가하는 등 하반기 들어 급격히 늘고 있다.

이는 반도체 수출기업을 중심으로 기업예금이 몰린 영향으로 추정된다. 시중은행 관계자는 “전체 정기예금 잔액 증가는 기업 여유자금 증가와 맞물린 것으로 보인다”며 “법인의 수출대금 은행 예치가 늘고 있다”고 전했다.

◆마통 뚫어 삼전닉스 투자

이날 한국거래소에 따르면 지난 13일 기준 삼성전자의 신용융자 잔고는 3조6157억원, SK하이닉스는 3조3183억원으로 집계됐다. 두 종목의 합산 잔고는 6조9340억원으로 코스피·코스닥 전체 신용융자 잔고 25조556억원의 27.7%에 달한다. 코스피 시장만 놓고 보면 전체 신용융자의 36% 이상이 두 종목에 집중된 셈이다.

신용융자는 투자자가 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수하는 거래다. 주가 상승 시 수익을 확대할 수 있지만 하락하면 손실도 커지고, 담보유지비율을 충족하지 못할 경우 반대매매로 이어질 수 있다.

특히 반도체주에 대한 신용융자 쏠림은 올해 들어 가파르게 증가했다. 지난해 말 전체 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 신용융자 잔고가 차지하는 비중은 10% 수준이었지만 코스피가 고점을 기록했던 지난 6월19일에는 25%까지 상승했다. 지난 8월12일에는 33.6%까지 확대되기도 했다. 상반기 반도체주 급등으로 레버리지 투자 수요가 집중된 영향으로 풀이된다.

문제는 신용융자가 일부 대형주에 집중될수록 주가 하락 시 매도 압력이 커질 수 있다는 점이다. 담보 부족에 따른 반대매매가 발생하면 주가 하락과 추가 매도가 맞물리면서 변동성이 확대될 수 있다. 특히 반도체주가 코스피에서 차지하는 비중이 큰 만큼 지수 전체에 부담으로 작용할 가능성도 있다.

금융당국도 신용거래 관리에 나섰다. 당국은 시장 충격을 줄이기 위해 지난 9일부터 내년 1월31일까지 증권사의 신용공여 담보비율 140% 이상 유지 의무를 한시적으로 유예했다. 주가 급락에 따른 일시적인 담보 부족이 강제 매도로 이어지는 것을 막겠다는 취지다.

다만 규제 완화가 새로운 빚투 수요를 자극하는 것은 경계하고 있다. 금융감독원은 지난 12일 9개 종합금융투자사업자와 간담회를 열고 종목별·차주별 신용공여 한도를 철저히 관리할 것을 당부했다.

한편 국내 증시 전체 신용융자 잔고는 지난 6월24일 역대 최고치인 38조6328억원에서 최근 25조원 수준으로 감소했다. 약 5개월 만에 13조원 넘게 줄었지만 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 신용융자 비중은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

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