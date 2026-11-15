역대급 N수생… 응시자 8년 만에 50만명 넘나

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 응시자가 8년 만에 최대를 기록할지 주목된다. 지원자 수는 지난해보다 줄었지만, 최근 응시율 향상 추세와 함께 현 수능 체제 마지막 시험이라 실제 응시자가 50만명을 넘어설 수 있다는 분석이다.

대구 북구 매천고등학교에서 2학년 후배들이 수능을 앞둔 고3 선배들의 고득점과 대입 합격을 기원하는 부적을 교내 중앙현관 갤러리에 매달고 있다. 뉴스1

15일 한국교육과정평가원에 따르면 이번 수능에 원서를 접수한 수험생은 55만1964명으로 지난해 대비 2310명 줄었다. 하지만 응시율은 증가 추세를 이어갈 것으로 보인다. 지원 인원을 응시 인원으로 나눈 값인 응시율은 2021학년도 85.3%에서 2022학년도 87.9%, 2023학년도 88.1%, 2024학년도 88.2%, 2025학년도 88.7%, 2026학년도 89.1%로 5년 연속 상승세다. 응시 인원은 2023학년도 44만7669명에서 2024학년도 44만4870명으로 줄었다가 2025학년도 46만3486명, 2026학년도 49만3896명으로 2년 연속 증가했다. 이번 수능은 지난해보다 6105명 이상 많으면 2019학년도 이후 8년 만에 50만명을 넘는다.



역대 최다 수험생 전망은 내년도 수능 제도 개편과 지역의사제 도입으로 ‘N수생’(2차례 이상 수능에 응시하는 수험생)이 증가한 데에서 비롯했다. 2028학년도 수능부터는 국어?수학?탐구 시험의 선택과목이 폐지된다. 공통 과목 2개와 선택 2개 중 1개 과목을 선택하던 국어는 ‘화법과 언어’, ‘독서와 작문’, ‘문학’ 3과목 공통 시험으로 변경된다. 수학은 3과목 공통 시험으로, 17개 과목 중 2개 선택이었던 탐구 시험은 통합사회, 통합과학으로 바뀐다. 임성호 종로학원 대표는 “내신이 불리한 상황 등으로 수능을 중심으로 대학에 가겠다는 수험생들이 많아진 것”이면서 “N수생 중 허수가 많을 수 있다는 점은 응시자 수의 변수”라고 말했다.



2027학년도 수능 지원자 중 재학생 수는 지난해보다 1만6506명 감소했지만 졸업생은 1만3784명, 검정고시 출신은 412명 증가했다.



2025학년도 재학생 응시율은 88.8%, 졸업생 및 검정고시 출신 응시율은 88.5%로 집계됐다.

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