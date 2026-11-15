‘최민희 감찰發’ 與 계파 정면충돌… 김민석 대표 취임 100일이 ‘사태 분수령’

더불어민주당 김민석 대표의 최민희 최고위원 윤리감찰 지시를 계기로 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 갈등이 서로의 정치적 책임을 묻는 전면전으로 번지고 있다. 친명 진영은 최 최고위원 제명·출당에 이어 친청계 최고위원들의 집단행동에 대한 추가 징계까지 거론하고, 친청계는 오히려 김 대표를 감찰해야 한다며 지도부 쇄신을 요구하고 있다. 이재명 대통령의 “가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라는 발언까지 내홍과 맞물려 해석되는 가운데 정청래 전 대표도 김 대표 취임 100일인 24일을 기점으로 ‘깃발’을 들겠다고 예고해 갈등이 한층 격화할 수 있다는 관측이 나온다.



15일 정치권에 따르면 갈등은 신천지 신도의 집단 당원 가입 의혹을 둘러싼 공방에 최 최고위원의 발언 논란이 겹치면서 걷잡을 수 없이 커졌다. 김 대표는 전당대회 당시 정 전 대표를 겨냥해 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹을 제기했다. 이후 당 조사에서 신천지 신도들의 집단 가입 정황은 확인됐지만 3자 비밀연합을 뒷받침할 증거는 나오지 않았다. 김 대표가 이달 초 사과했지만 친청계는 정치적 책임을 요구하며 공세를 이어왔다.

최 명패 정리 더불어민주당 최민희 최고위원이 비공개 당원 간담회에서 윤석열 전 대통령 탄핵을 이재명 대통령이 반대했었다고 주장한 것으로 전해지며 여권 내 파장이 잦아들지 않고 있다.사진은 지난 13일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 보이콧한 친청(친정청래)계 최 최고위원과 이성윤·한민수 최고위원의 명패를 당직자들이 정리하는 모습. 연합뉴스

여기에 최 최고위원이 지난달 경기 남양주 지역구 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대하고 하야를 추진하려 했다는 취지로 말한 녹취가 공개됐다. 청와대는 사실무근이라며 강한 유감을 표했다. 최 최고위원은 기억 착오를 인정하고 사과했지만 김 대표는 윤리감찰을 지시했고, 친청계는 감찰의 형평성과 배경을 문제 삼았다.



친청계 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 지난 13일 최고위원회의에 집단 불참한 뒤 공동 기자회견을 열어 “지금 윤리감찰을 할 대상은 김 대표”라고 주장했다. 이들은 신천지 의혹 조사 과정과 조희대 대법원장 탄핵에 대한 지도부의 태도를 비판하며 당 쇄신에 나서겠다고 밝혔다. 반면 친명 성향 원외 조직인 더민주전국혁신회의는 최 최고위원 제명과 최고위원 3명의 당직 사퇴를 요구했고, 산하 경기 조직은 14일 최 최고위원 지역사무소 앞에서 제명을 촉구했다.



당권파 의원들 사이에서도 최 최고위원의 발언이 이 대통령의 정치적 정통성을 훼손했다며 제명·출당해야 한다는 목소리가 나왔다. 친청계 최고위원들의 회의 불참까지 추가 징계 대상이 될 수 있다는 주장도 제기됐다. 청와대 대변인을 지낸 전은수 의원은 15일 “그 내용 자체가 대통령을 향한 공격으로 받아들여질 수 있다는 점에서 심각하다”고 비판했다.



최 최고위원은 이날 페이스북에 “저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령께 누를 끼쳤다”며 거듭 사과하면서도 신천지 의혹 공세는 멈추지 않았다. 그는 자신의 잘못과 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 논란은 별개라며 당 조사 태스크포스(TF) 보고서 전체 공개를 요구했다.

최 최고위원의 발언은 야권의 공격에도 빌미가 됐다. 무소속 한동훈 의원은 최 최고위원이 이 대통령과 윤 전 대통령의 공직선거법 재판을 같다고 말한 녹취를 거론하며 “재판만 열리면 이 대통령은 당선무효형 유죄다”라고 주장했다. 최 최고위원은 “한동훈 거짓말 마라”고 맞섰고, 한 의원은 “이렇게 막 우기면 좀 추하다”고 재차 공격했다.

시민 만난 李 이재명 대통령이 지난 13일 서울 여의도 한국거래소에서 자본시장 정책 간담회를 주재한 뒤 점심 식사를 위해 인근 식당으로 이동하던 중 만난 직장인들과 인사하며 사진을 찍고 있다. 이 대통령은 간담회에서 “자본시장 정상화의 가장 큰 장치가 적대적 인수·합병”이라며 인수·합병(M&A) 활성화 필요성을 강조했다. 청와대 제공

이 대통령은 14일 엑스(X)에 과거 당내 갈등을 회고한 천준호 원내운영수석부대표의 영상을 공유하며 ‘등 뒤에서 날아오는 화살’을 언급했다. 15일에는 “개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다”며 공직자는 정치적 이익보다 국리민복을 앞세워야 한다고 강조했다. 특정 계파를 지목하지 않았지만 여권 내부의 갈등과 연결해 해석하는 시각도 나왔다. 이 대통령의 측근인 김남준 의원은 “없는 사실로 대통령을 왜곡하고 비방하는 일은 더 없어야 한다. 특히 당내에서 말이다”라고 했다.



정 전 대표의 움직임도 당내 갈등을 더욱 키울 변수다. 정 전 대표는 김 대표 취임 100일을 계기로 ‘깃발’을 들겠다고 예고했고, 조국혁신당과의 합당 시한을 내년 1월로 제시하며 지도부와 이견을 드러내고 있다. 최 최고위원 감찰에 대해서는 직접 입장을 밝히지 않았지만, 친청계 최고위원들이 이미 김 대표의 책임을 요구하고 있어 정 전 대표까지 쇄신 공세에 가세하면 갈등은 김 대표 지도체제에 대한 세력 차원의 도전으로 번질 수 있다.



친명 진영의 중징계 요구와 친청계의 지도부 책임론이 맞서면서 당내에서는 분열을 우려하는 목소리도 나온다. 한 호남권 중진 의원은 “당에서 심상치 않은 일들이 벌어지고 있다”며 “분열은 쉽지만 엄청난 손해”라고 말했다.

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