조작징계·韓 복당 ‘내홍’… 국힘 중진들, 지도부에 ‘통합’ 압박

국민의힘에서 무소속 한동훈 의원 등에 대한 ‘조작 징계’ 의혹을 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데 중진 의원들이 진상규명과 보수통합을 위한 장동혁 지도부의 결단을 촉구하고 나섰다. 친한(친한동훈)계 의원들의 징계 관련 소송에 대한 법원 판단이 임박한 데다 황경성 윤리위원도 추가 자료 공개를 예고하면서 장 대표를 향한 압박이 더욱 거세질 것으로 보인다.



김태호 의원은 15일 페이스북에서 장동혁 대표와 오세훈 서울시장, 한 의원에게 “세 사람이 국민의 삶을 놓고 마주 앉자”며 “정책 협의에서 통합의 길을 열자”고 제안했다. 한 의원의 복당 필요성을 거듭 강조하면서 세 사람의 정책 협의로 당내 공감대를 만들자는 것이다.

윤상현 국민의힘 의원이 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 현안관련 기자회견을 하고 있다. 이날 윤 의원은 기자회견에서 장동혁 대표를 향해 보수 통합을 위한 결단을 내려줄 것을 요청했다. 뉴스1

김 의원은 첫 의제로 수도권 주거 문제와 내년도 예산을 제시했다. 서울시는 현장의 문제를 내놓고, 당 지도부는 원내지도부와 예산·제도 개선을 추진하며, 한 의원은 입법과 정책 대안을 보태자는 구상이다. 그는 “공감대가 필요하다는 말이 결정을 미루는 이유가 되어서는 안 된다”며 “공감대는 기다리는 것이 아니라 지도부가 책임지고 만드는 것이다”라고 강조했다.

김 의원은 복당을 당의 공식 절차에 따라 논의하되 “한 의원에게는 제명에 이른 쟁점과 앞으로의 역할을 직접 설명할 기회를 주고, 지도부도 판단의 근거와 기준을 밝혀야 한다”고 했다.

윤상현 의원도 이날 국회 기자회견에서 징계 과정에 외부 인사가 관여했다는 의혹과 관련해 “독립적인 진상조사위원회에서 진위를 철저히 가려 당의 신뢰를 회복해야 한다”고 주장했다. 장 대표에게는 “계파의 이해보다 당의 미래를 앞세워 대승적 결단을 내려 달라”며 보수 대통합을 촉구했다.

윤 의원은 정부 견제 여론이 국민의힘 지지로 이어지지 않고 있다고 지적하며 “반사이익조차 제대로 거두지 못했다는 것은 국민이 아직 우리를 충분한 대안으로 인정하지 않고 있다는 경고”라고 말했다. 이어 “메시지가 아닌 ‘메신저’의 문제”라며 장 대표의 리더십을 겨냥했다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 14일 부산 동구 부산역 광장에서 열린 '이재명 탈옥법 강행 처리 전 국민 규탄대회'에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

당내 갈등의 또 다른 변수는 법원의 징계 관련 소송 판단이다. 배현진 의원의 징계 무효 확인 소송 1심 선고는 19일 이뤄질 것으로 알려졌다. 배 의원은 지난 2월 네티즌과 설전을 벌이다 해당 네티즌의 가족으로 추정되는 아동 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 아동 인권을 침해했다는 이유로 당원권 정지 1년 징계를 받았다. 앞서 법원은 배 의원의 징계 효력정지 가처분 신청을 인용했다.



지난 8월 당원권 정지 징계를 받은 서범수·진종오 의원의 효력정지 가처분 신청도 조만간 결론이 나올 것으로 보인다. 조경태 의원 역시 조작 징계 의혹 제기 이후 자신의 징계에 대한 법적 조치를 예고했다. 법원이 징계의 절차적 문제 등을 인정할 경우 장 대표의 책임을 요구하는 목소리가 커질 수 있다.



황 윤리위원은 장 대표가 외부 인사를 통해 징계 대상자와 징계 수위에 관여한 정황이 담겼다고 주장하는 텔레그램 대화록 등의 공개를 예고한 상태다. 반면 당권파는 징계의 정당성을 강조하며 대여투쟁에 집중해야 한다고 맞서고 있다. 박충권 수석대변인은 “언제 윤리위가 열렸더라도 같은 결론이었을 것”이라고 했고, 최보윤 수석대변인은 “조작기소 특검법 (투쟁에) 힘을 모아야 할 때”라고 강조했다.

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