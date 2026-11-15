北 조용원 방러… 김정은 메시지 전하나

김정은 북한 국무위원장의 최측근인 조용원 노동당 중앙위원회 비서가 이끄는 당·정부 대표단이 러시아를 방문했다.



조선중앙통신은 15일 조 비서가 이끄는 대표단이 러시아 집권당인 통합러시아의 드미트리 메드베데프 위원장 초청으로 전날 평양을 출발해 모스크바에 도착했다고 보도했다. 통신은 구체적인 방문 목적과 일정은 공개하지 않았다. 이번 방문은 2024년 포괄적 전략적 동반자 관계 조약 체결과 북한군의 우크라이나 전쟁 파병을 계기로 밀착한 북·러 관계가 당 고위급 협력으로 더욱 확대되는 움직임으로 풀이된다.

전러시아정당 '통합러시아' 위원장 드미트리 메드베데프의 초청에 따라 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서가 지난 14일 당 및 정부 대표단을 이끌고 러시아를 방문하기 위해 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙TV가 15일 보도했다. 이날 평양국제비행장에는 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제비서 등 북한 고위 인사들과 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 주북 러시아대사가 나와 조용원 당 비서를 전송했다. 조선중앙TV 화면·연합뉴스

특히 북한 권력 핵심부에 있는 조 비서가 직접 러시아를 찾았다는 점에서 김 위원장의 메시지를 전달할 가능성도 거론된다. 미·중·러 정상회담을 앞두고 북한이 러시아를 통해 핵보유국 지위 인정 등 자국의 입장을 전달하고, 향후 북·미 대화 가능성을 타진하려는 것이라는 관측도 나온다. 김 위원장의 방러를 포함한 북·러 정상외교 일정이 논의될 가능성도 있다.



한편 북한은 이날 일본 정부가 비핵 3원칙의 예외를 인정하는 방안을 검토하는 데 강하게 반발하며 핵무력 증강 방침을 재확인했다. 통신은 논평에서 일본의 핵무기 반입 허용 움직임을 “자체 핵 보유의 시초를 열어놓으려는 위험천만한 발상”이라고 비난했다. 이어 “절대적인 힘의 우세로 지역의 평화와 안전을 보다 억척으로 수호할 것”이라고 주장했다.

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